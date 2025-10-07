Cuenta regresiva para Creamfields Argentina 2025

David Guetta regresa a la Argentina para subirse a los escenarios de Creamfields Argentina, el festival de música electrónica más grande del mundo, el próximo 11 de octubre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Participarán de esta nueva edición 20 referentes internacionales del género como Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique, entre otros.

Con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo y múltiples certificaciones de oro y platino, David Guetta se posiciona como el DJ y productor más exitoso de las últimas décadas. Pionero musical e ícono internacional, el artista francés es actualmente el DJ más escuchado en Spotify a nivel global. Este 11 de octubre, recorrerá un vasto repertorio de éxitos que le valieron ser reconocido como el DJ número uno del mundo. El Parque de la Ciudad de Buenos Aires será testigo de una experiencia histórica, en un solo día, con lo mejor de la música electrónica.

Además del DJ francés, conforman el lineup de la próxima edición local de Creamfields Argentina referentes como el neerlandés Armin Van Buuren, el dúo alemán Claptone y la ucraniana Miss Monique.

Los 20 artistas internacionales confirmados son: ARGY, Armin Van Buuren, Arodes, Becky Hill, Ben Klock, Cassian, Chris Liebing, Claptone, Coco & Breezy, David Guetta, Francesco del Garda, KAS:ST, Mathame, Mind Against, Miss Monique, Olympe, Sol Ortega, Solardo, VTSS y Yotto.

El DJ y productor discográfico Armin Van Buuren, cuya mezcla magistral entre el house y trance progresivo se ha vuelto una marca de estilo inconfundible, fue nombrado número 1 del mundo por DJ Mag cinco veces. Con muìltiples aìlbumes exitosos y nominaciones a varios premios, incluido el Grammy, Van Buuren llegó a encabezar los mayores festivales del mundo. Es cofundador de Armada Music, uno de los sellos independientes maìs grandes de la muìsica electroìnica.

Miss Monique, por su parte, cuenta en su haber con colaboraciones que van desde Guetta hasta Robbie Williams, y continúa liderando la escena contemporánea como una de los mayores referentes globales del melodic house. Del mismo modo, Claptone, el dúo alemán de misteriosa identidad que esconden detrás de las icónicas máscaras doradas que los caracterizan, es uno de los más populares del deep house en todo el mundo, premiado en más de una ocasión como el mejor del género.

El line up continúa con artistas como Argy, DJ y productor griego que es uno de los maìs influyentes de la muìsica electroìnica actual. Cuenta con una amplia trayectoria como parte del popular sello Afterlife, y sus shows se destacan por ser experiencias inmersivas y multisensoriales, que fusionan la emocioìn humana con inteligencia artificial, confirmando su habilidad como arquitecto sonoro y pionero de una nueva era musical.

Ben Klock es uno de los DJs y productores de techno maìs influyentes de la escena global. Desde 2005 es residente del legendario club Berghain, en Berlín, donde se ha destacado por ofrecer sets intensos, hipnoìticos y cargados de narrativa sonora, marcando un estilo propio que influencioì a toda una generacioìn.

Las gemelas afrolatinas Coco & Breezy son productoras y DJs con una marca única. Desde jóvenes, su pasión por la música y la cultura dance, influenciada por su familia, las llevó a colaborar con nada más y nada menos que el legendario Prince. Su estilo, que fusiona house, R&B y ritmos afrolatinos, es un reflejo de su historia personal y su versatilidad artística.

Mathame es un dúo italiano de melodic techno que conforman los hermanos Matteo y Amedeo Giovanelli. El proyecto nació en el entorno aislado del volcán Etna, en Sicilia, el cual moldeó su sonido cinematográfico y emocional. Impulsados por el sello Afterlife y el apoyo del dúo Tale of Us, se posicionaron rápidamente como referentes del género con tracks como Skywalking y Nothing Around Us. En 2023 presentaron su álbum debut Meme, una obra sonora y conceptual profundamente envolvente.

La DJ y productora Sol Ortega es una de las figuras más destacadas y prometedoras de la escena electrónica argentina, con una carrera que comenzó en 2014 y una proyección internacional consolidada tras su participación en Boiler Room y sus presentaciones en clubes y festivales de Europa, Sudamérica y Asia.

Ganador de un premio Grammy, Cassian es un DJ y productor australiano, referente en la escena del melodic house y techno. Con maìs de 200 millones de reproducciones y lanzamientos en sellos como Afterlife y Rose Avenue, su sonido lo llevó a participar de los más importantes festivales del mundo, como Coachella y Tomorrowland, pasando por clubes icoìnicos como Hi Ibiza y Printworks London.

Mind Against es un duìo italiano formado por Alessandro y Federico Fognini, radicado en Lisboa, con una profunda influencia de IDM, house y techno, que los llevó a desarrollar un sonido meloìdico y psicodeìlico único de vanguardia.

Solardo es el duìo britanico que conforman Mark Richards y James Eliot. Reconocidos por redefinir el house y techno, se han destacado con producciones que lideran las listas, y sets que marcan tendencia a nivel global. Su impacto se extiende a sus presentaciones en vivo, con shows multitudinarios y agotados en festivales y clubes emblemaìticos de todo el mundo que cruzan desde Ibiza hasta Asia.

Arodes es un DJ y productor español consolidado como fuerte promesa de la electrónica global. Con un sonido melódico y emocional, lanzó hits como “Use Somebody” y “Kidz”, avalado por emblemáticos como Black Coffee, Adriatique, y Pete Tong, quien lo nombró “Future Star”. En 2024 fundó su propio sello, Unreleased Records, y pasó por escenarios de alto perfil como Tomorrowland y Ushuaïa Ibiza.

La trayectoria de Chris Liebing convierte al DJ y productor alemán en un referente indiscutible del techno mundial. Considerado embajador global del techno, tiene más de 30 años de carrera, fundó el sello CLR y es pionero en tecnología en vivo. Un artista fundamental en la evolución de la electrónica llegó a colaborar con los mismísimos Charlotte De Witte, Depeche Mode y Goldfrapp entre muchos otros.

Francesco Del Garda es un destacado DJ y productor italiano, reconocido por su estilo distintivo que combina funk, techno y groovy house, resultando en un sonido único y una energía inconfundible.

Martyna Maja, conocida como VTSS, es una productora, DJ y performer polaca reconocida por su versatilidad y energiìa en la escena internacional, que trasciende tanto las fronteras de los géneros e influencias, como a los ámbitos de la música y la moda.

Becky Hill es una cantante y compositora britaìnica reconocida por su voz e influencia en la muìsica dance. Nacida en inglaterra, crecioì rodeada de una mezcla ecleìctica de geìneros y empezoì a escribir canciones en la adolescencia. A los 17 anÞos llegoì a las semifinales de The Voice UK, y más tarde se consolidó al ganar dos premios BRIT y alcanzar las maìs de 10 mil millones de reproducciones. Trabajó con artistas como Guetta, MNEK y Chase & Status, y conduce el emblemático podcast The Art Of Rave.

KAS:ST es un DJ y productor referente del melodic house y techno, conocido por su sonido atmosférico y su identidad audiovisual única. Llegó a colaborar con artistas como Artbat y Moby, y lanzó música en sellos como Afterlife y el suyo propio, Flyance. Tuvo su paso por emblemáticos clubs como Berghain, festivales como Tomorrowland y Sonar, ganando el merecido reconocimiento mundial en la escena.

Olympe es una DJ y productora italiana cuya propuesta combina EDM y melodic techno, pero su carrera musical inició con el piano. Con el tiempo aquel interés se transformó en un profundo por la música electrónica, posicionándose como una de las mejores, encabezando jornadas de festivales como Tomorrowland y Afterlife.

Yotto, por su parte, es un reconocido DJ y productor nacido en Helsinki, Finlandia. Fundador del sello Odd One Out, un referente en la escena del house melódico y techno, valorado por su enfoque en el diseño visual, por su curaduría musical y ser un gran impulsor de talentos emergentes. En 2023 lanzó su segundo álbum, Growth, acompañado de una gira internacional llegando a las más de 5 millones de reproducciones en las primeras semanas. Su enfoque artístico y compromiso con la innovación, lo consolidaron como una figura influyente dentro del panorama mundial.