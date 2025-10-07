En La Pampa, lanzaron nueva línea crediticia con tasa subsidiada para la siembra de la cosecha gruesa

Esta herramienta financiera dispone de un monto de hasta 50 millones de pesos por productor, y el gobierno provincial aporta un subsidio de tasa de 8 puntos.

La flamante herramienta financiera fue anunciada -el sábado- por el gobernador Sergio Zillioto, en la inauguración de la Expo Rural de Santa Rosa. “Aún, con una fuerte pérdida de recursos, el Estado provincial sigue dando respuestas a toda la sociedad. A lo que hicimos vamos a incorporar otros beneficios y herramientas”, expresó. Y adelantó: “los productores ya disponen de una línea de financiamiento para enfrentar la siembra correspondiente a la cosecha gruesa”.

Esta nueva herramienta crediticia destinada a la siembra de granos gruesos, implantación de verdeos y constitución de reserva forrajera, es implementada a través del Ministerio de la Producción, y estará disponible hasta el 30 de diciembre del 2025.

La directora de Agricultura, Natalia Ovando, detalló que esta línea está disponible para la campaña de siembra de granos gruesos. “Por un lado con los cultivos destinados a cosecha y por otro a verdeos de verano, entendiendo que está comenzando la campaña en esta época y que hay una necesidad de los productores de avanzar en este sentido, por lo cual -enfatizó-, se pone a disposición esta herramienta que consideramos es valiosa y va a ser utilizada por varios productores”, expre´so.

La funcionaria provincial aclaró sobre todo que el trámite inicia en la Dirección de Agricultura, y después “se hará la vinculación con el área de créditos y desde ahí con el Banco de La Pampa”.

CONDICIONES FINANCIERAS

Por su parte la directora de Asistencia Técnica y Financiera, Eugenia Borges, explicó las condiciones financieras de la misma, la que cuenta con un monto de hasta 500 mil pesos por hectárea, con un máximo de 50 millones de pesos por solicitante, en función del monto autorizado en el Informe de Aptitud emitido por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios.

El plazo es de 12 meses y cuenta con un subsidio de tasa de 8 puntos, a través del presupuesto provincial.

Reiteró que las solicitudes ingresan por la Dirección de Agricultura, donde se realiza el analistas técnico y después se determina el monto máximo que puede contar cada proyecto; mientras que en el área de Asistencia Técnica y Financiera se solicita la documentación requerida para avanzar con la tramitación en el Banco de La Pampa, donde se concreta el cobro y la garantía.

Finalmente manifestó que se trata de tener esta herramienta disponible todas los años para esta época, porque “sabemos que los productores la necesitan, con lo cual esperamos que la puedan aprovechar”.

Los interesados podrán obtener más información en:

-Dirección de Agricultura: teléfono: 02954 – 452730; mail: [email protected]