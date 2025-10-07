General Pico: Lo esperó en la puerta de su casa y lo apuñaló en el tórax

El juez de control, Alejandro Gilardenghi, formalizó una Investigación Fiscal Preparatoria a un hombre de 30 años de edad, acusado de haber apuñalado a otro -durante la medianoche del viernes- en el barrio Frank Allan de General Pico. El damnificado tuvo que ser operado tras recibir un puntazo a la altura del pecho y hasta ayer continuaba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Gobernador Centeno de General Pico.

Gilardenghi coordinó la audiencia de la que participó el fiscal Francisco Cuenca, el imputado y el defensor oficial Walter Vaccaro. El magistrado, en el marco de una audiencia de formalización, le inició una investigación por la presunta comisión del delito de Homicidio en grado de tentativa y le dictó la prisión preventiva por el plazo de seis meses.

El representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado que se sostuviera la detención del sospechoso hasta la finalización del proceso judicial. En tanto, la defensa había pedido la prisión domiciliaria. Finalmente, el juez le dictó la prisión preventiva por seis meses y le formalizó una investigación penal por el delito de Homicidio en grado de tentativa; y de manera subsidiaria, por el cargo de Lesiones graves. Además, el magistrado ordenó una serie de medidas de prueba que se llevarán a cabo a partir de los próximos días.

Agresión.

El fiscal Cuenca explicó que, durante la medianoche del viernes, una persona de 32 años de edad fue herida por el imputado, en inmediaciones de las calles 38 y 1 de General Pico.

Según indicó, la víctima salió de su domicilio a realizar unas compras en el barrio y cuando regresó fue interceptado en la puerta de su casa por el detenido, quien lo agredió con un arma blanca, provocándole un corte en una mano y asestándole un puntazo en la zona costal que le perforó un pulmón.

El herido fue asistido por su pareja y vecinos del lugar que llamaron de inmediato al Servicio de Emergencias Médicas (SEM) que lo trasladó al Hospital Gobernador Centeno donde tuvo que ser sometido a una cirugía. Tras ello, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva del centro asistencial local.

En el lugar también trabajó personal de la Agencia de Investigación Científica que levantó distintos rastros que permitieran esclarecer el hecho. La policía se movió con rapidez y allanó un domicilio en el que dio con el presunto agresor. También secuestró en la escena, un cuchillo que habría sido el utilizado para cometer el hecho. Además, en el allanamiento, los investigadores secuestraron una bicicleta que sería en la cual se movilizaba el sospechoso.

El fiscal Cuenca explicó que el imputado, un hombre de 30 años de edad, ya tiene un antecedente condenatorio de hace algunos atrás. Por ello, en caso de ser encontrado culpable, deberá afrontar una pena de cumplimiento efectivo.