Investigan la muerte de un policía en Santa Rosa

La Justicia provincial y la Policía se encuentran investigando la muerte de un efectivo, quien previamente había discutido con su pareja. El agente fue hallado en su domicilio y se harán las pericias para incorporar en el expediente judicial.

El hecho se registró –este martes a la tarde- en una vivienda ubicada en la calle Plumerillo al 700, de Santa Rosa. El hecho despertó la curiosidad de vecinos, que avisaron a la redacción del diario La Arena del despliegue policial.

En el domicilio trabajó personal de la Seccional Primera, el jefe de la Unidad Regional I, Juan Mendiz, y la fiscal de Delitos contra las Personas, Selva Paggi.

«El cuerpo se halló en el lugar», confirmaron fuentes ligadas a la investigación, y señalaron que aparentemente había discutido con su pareja previamente. En ese sentido, indicaron que en la escena iba a intervenir la Agencia de Investigación Científica (AIC), cuyo personal iba a realizar las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

En principio, la hipótesis que manejan las autoridades es que atentó contra su vida.

CASOS

En caso de confirmarse de que se trató de un hecho donde atentó contra su vida, el caso se sumaría a otros que se registraron en la provincia en los últimos meses.

A fines de agosto un efectivo fue hallado sin vida en un campo cercano a la capital pampeana. De acuerdo con los voceros de las fuerzas de seguridad, el uniformado, que tenía 40 años, y trabajaba para la Policía de la provincia

La cuestión de la salud mental de la fuerza de seguridad pampeana es algo que preocupa a las autoridades. El jefe de Policía, Claudio Cano, abordó en una entrevista con Infopico dos casos que se había registrado previamente y explicó los mecanismos y protocolos de atención que poseen.

Uno de esos episodios ocurrió cuando una mujer policía embarazada se disparó con su arma reglamentaria en el tórax en su vivienda, en la localidad de 25 de Mayo. Fue internada en Terapia Intensiva donde se recuperó.

El otro episodio que resonó en la opinión pública sucedió a fines de julio cuando un policía pampeano, de 24 años, recibió un disparo en el abdomen en General Pico y se encuentra hospitalizado, pero fuera de peligro de vida. Según determinaron las autoridades, fue un autodisparo.

(*) El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Adicciones y Salud Mental, tiene a disposición de la comunidad dos líneas telefónicas gratuitas, que están disponibles las 24 horas para «escucha, acompañamiento y orientación». Una de ellas es el número 136 para personas en crisis, mientras que el otro es el 132 para quienes padecen consumos problemáticos. A estos teléfonos también se pueden comunicar familiares y allegados, donde recibirán información sobre cómo proceder ante una eventual situación.