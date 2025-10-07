martes 7, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
La ironía de Lali tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso

Lali Espósito volvió a encender las redes sociales ya que horas después del show que el presidente Javier Milei realizó en el Movistar Arena, la artista argentina compartió una historia en Instagram caminando por las calles de Madrid, donde se encuentra con su tour “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

En el vídeo, Lali aparece luciendo una remera de su gira que lleva impresa la imagen de un payaso, mientras de fondo suena su canción “Payaso”, en especial la parte donde canta: “El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver”.

La coincidencia no pasó desapercibida y, en redes sociales, los usuarios rápidamente interpretaron la historia como una indirecta hacia Milei, con quien la cantante mantiene una larga tensión desde que él la criticó públicamente en varias ocasiones.

Actualmente, la cantante continúa su gira europea con presentaciones en Barcelona, Sevilla y Madrid, donde agotó entradas y recibió el apoyo de miles de seguidores de distintos países. 

