Torneo Provincial 2025: La Zona B define el segundo clasificado a cuartos de final

La sexta y última fecha de la fase inicial del Torneo Provincial de Fútbol se pondrá en marcha este miércoles, desde las 16, con los dos partidos que definirán la Zona B: Atlético Santa Rosa (8) vs. Alvear FC (10) en el Mateo Calderón de la capital pampeana y Costa Brava (6) vs. Deportivo Mac Allister (2) en el Nuevo Pacaembú de General Pico.

El adelanto se debe a que Costa, uno de los involucrados, deberá jugar el domingo en General Pico ante Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones) por el Torneo Federal A, por lo que el reglamento le permite anticipar sus duelos por el Provincial.

En este caso los dos encuentros deben disputarse en simultáneo porque se definirán las posiciones finales del grupo de cara a los cuartos de final.

Los cuatro clubes podían ponerse de acuerdo para jugar en un horario específico, pero como no hubo tal acuerdo, el Ente Provincial los programó a ambos para este miércoles en el horario oficial de las 16 horas.

Alvear FC ya está clasificado para la próxima instancia, y este miércoles se definirá quien lo acompaña: Atlético Santa Rosa o Costa Brava, son quienes tienen chances.