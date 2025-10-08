miércoles 8, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Torneo Provincial 2025: Clasificó Atlético Santa Rosa y quedó eliminado Costa Brava

Hoy se jugó la sexta fecha de la Zona B del Torneo Provincial 2025, donde se definió el equipo que acompañará a Alvear FC en los cuartos de final. Atlético Santa Rosa derrotó a los azules y clasificó a los play off, porque Costa Brava también triunfó pero quedó eliminado.

En el estadio Mateo Calderón, Atlético Santa Rosa venció 4 a 2 a Alvear FC, y quedó primero en este grupo. El equipo alvearense jugará la instancia definitoria, pero ocupará la segunda plaza de esta zona.

Los goles santarroseños fueron convertidos por Axel Pérez, Martín Abraham, Ramiro Tomás en contra de su valla y Emilio Cocco, mientras que Ibrahim Miño y Alvaro Cuello marcaron para los alvearenses.

En el estadio Nuevo Pacaembú, Costa Brava venció 2 a 0 a Deportivo Mac Allister, con goles de Joaquín Arce y Juan Martín Amieva, pero no le alcanzó para clasificar a los play off.

La Zona B concluyó con Atlético Santa Rosa con 11 puntos, Alvear FC, 10; Costa Brava, 9 y Deportivo Mac Allister 2 unidades.

