Expo Castex 2025: Producción brindará a una charla sobre “Innovación y emprendimientos en el agro”

En el marco del ciclo de charlas programadas para Expo Castex 2025, hoy –a las 20 horas- se desarrollará una jornada para Jóvenes Rurales sobre se abordará la temática “Innovación y emprendimientos en el agro”. La actividad se desarrollará en la Plata Alta del Club Estudiantil, en las instalaciones ubicadas sobre la calle España.

Por su parte, el jueves –desde las 20 horas- disertará el reconocido profesional Andrés Costamagna sobre “El campo después de las elecciones. Como nos preparamos el día después”, con la organización de la Asociación Agropecuaria de Eduardo Castex.

Y el viernes 10 será la tradicional charla que organiza Veterinaria Saguaype de Carlos y Matías Sciarreta, donde en esta ocasión se abordará la temática «Plan Sanitario Inteligente» con la exposición del médico veterinario Julián Filipelli del servicio técnico del Centro Diagnostico Veterinarios SA.