Fiesta de los Estudiantes 2025: Entregaron los premios de los concursos en el CCM de Castex

En las instalaciones del Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex se entregaron -este miércoles- los premios de los concursos de fotografía, puestas en escenas y carrozas de la Fiesta de los Estudiantes 2025, que organiza el Colegio Manuel Belgrano de Eduardo Castex.
Estuvieron presentes autoridades municipales y educativas, y los estudiantes que participaron en los trabajos premiados.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE NIVEL PRIMARIO
-Primer Puesto: Sexto Grado de la Escuela 251
-Segundo Puesto: Sexto Grado Turno Mañana de la Escuela 44.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE NIVEL SECUNDARIO
-Primer Puesto: Tercer Año del Colegio Manuel Belgrano
-Segundo Puesto: Cuarto Año del Colegio Manuel Belgrano
CONCURSO DE PUESTAS EN ESCENA – CATEGORÍA ÚNICA
-Primer Puesto: “El nexo” de Primero, Segundo, Tercer y Cuarto Año del Colegio Secundario de Conhello
-Segundo Puesto: “Somos latinas” de Cuarto Año del Colegio Licenciado Hugo Peinetti
-Tercer Puesto: “Juegos rítmicos” de Primer Año del Colegio Manuel Belgrano
CONCURSO DE CARROZAS – CICLO BÁSICO
-Primer Puesto: “La pitufi aldea” de Primer Año Primera División del Colegio Licenciado Hugo Peinetti
-Segundo Puesto: “Sueño polar” de Segundo Año del Colegio Juan Humberto Morán
-Tercer Puesto: “Las Estrellas” de Segundo Año de la EPET 10.
CONCURSO DE CARROZAS – CICLO ORIENTADO
-Primer Puesto: “La fuerza del campo” de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Año del CPFP 1.
-Segundo Puesto: “F1 Colapinto” de Sexto Año del Colegio Manuel Belgrano
Tercer Puesto: “Atrapados en la apuesta” de Sexto Año Orientación Naturales del Colegio Juan Humberto Morán