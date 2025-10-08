miércoles 8, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Fiesta de los Estudiantes 2025: Entregaron los premios de los concursos en el CCM de Castex

Fiestadelestudiante premios 8octubre2025 1

En las instalaciones del Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex se entregaron -este miércoles- los premios de los concursos de fotografía, puestas en escenas y carrozas de la Fiesta de los Estudiantes 2025, que organiza el Colegio Manuel Belgrano de Eduardo Castex.  

Estuvieron presentes autoridades municipales y educativas, y los estudiantes que participaron en los trabajos premiados.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE NIVEL PRIMARIO

-Primer Puesto: Sexto Grado de la Escuela 251  

-Segundo Puesto: Sexto Grado Turno Mañana de la Escuela 44.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE NIVEL SECUNDARIO

-Primer Puesto: Tercer Año del Colegio Manuel Belgrano

-Segundo Puesto: Cuarto Año del Colegio Manuel Belgrano

CONCURSO DE PUESTAS EN ESCENA – CATEGORÍA ÚNICA

-Primer Puesto: “El nexo” de Primero, Segundo, Tercer y Cuarto Año del Colegio Secundario de Conhello

-Segundo Puesto: “Somos latinas” de Cuarto Año del Colegio Licenciado Hugo Peinetti

-Tercer Puesto: “Juegos rítmicos” de Primer Año del Colegio Manuel Belgrano

CONCURSO DE CARROZAS – CICLO BÁSICO

-Primer Puesto: “La pitufi aldea” de Primer Año Primera División del Colegio Licenciado Hugo Peinetti

-Segundo Puesto: “Sueño polar” de Segundo Año del Colegio Juan Humberto Morán

-Tercer Puesto: “Las Estrellas” de Segundo Año de la EPET 10.

CONCURSO DE CARROZAS – CICLO ORIENTADO

-Primer Puesto: “La fuerza del campo” de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Año del CPFP 1.

-Segundo Puesto: “F1 Colapinto” de Sexto Año del Colegio Manuel Belgrano

Tercer Puesto: “Atrapados en la apuesta” de Sexto Año Orientación Naturales del Colegio Juan Humberto Morán

