Murió el ex intendente de Villa Mirasol

El ex intendente de Villa Mirasol, Emilio Soncini, falleció y la Unión Cívica Radical lo despidió con dolor. «Que su ejemplo de servicio y compromiso siga guiando nuestro camino», afirmaron.

La noticia fue dada a conocer por el partido centenario a través de sus redes sociales. «Con profundo pesar desde la UCR La Pampa lamentamos comunicar el fallecimiento de Emilio Soncini, dirigente histórico de nuestra fuerza política y quien fuera tres veces intendente de Villa Mirasol», anunciaron.

«Durante sus 16 años al frente de la intendencia (2003-2019), impulsó obras de infraestructura urbana, mejoras en la red cloacal, el programa Mi Casa, mantenimiento de caminos rurales, y múltiples iniciativas para elevar la calidad de vida de su comunidad», destacaron.

«Soncini se mantuvo activo en la vida política local hasta sus últimos años y sus convicciones dejaron huella en nuestra región. Expresamos nuestras condolencias a su familia, amistades y vecinos de Villa Mirasol. Que su ejemplo de servicio y compromiso siga guiando nuestro camino», completaron.

