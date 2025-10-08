Racing de Castex campeón de la Región Patagónica en la Copa Federal Seniors 2025

Racing Club de Eduardo Castex goleó 3 a 0 a Germinal en Rawson y se consagró campeón de la categoría 40/48 de la Región Patagónica en la Copa Federal Senior 2025, y jugará las instancias definitorias –a fines de noviembre- en el predio Lionel Messi que tiene la AFA en Ezeiza. El partido definitorio fue preliminar –el domingo- del encuentro que disputaron Germinal y 9 de Julio de Rafaela por el Torneo Federal A.

Los goles albos fueron convertidos por Víctor Pereyra, Nicolás Nicolay y Pedro Ortellado, para ganar la Zona Patagónica de la Copa Federal Senior 2025

El plantel multicampeón de la Liga Pampeana de Fútbol, ahora se consagró a nivel regional y tendrá chances de definir el campeonato en el predio donde concentra la selección campeona del mundo.

«EXCELENTE GRUPO HUMANO»

El plantel racinguista está compuesto por futbolistas de varias localidades, y varios han tenido destacadas trayectorias en el fútbol pampeano.

Sergio Arce destacó que tuvieron “excelente atención” en Rawson, donde arribaron después de hospedarse un día en Trelew. “Fuimos preliminar de un partido del Federal A”, agregó.

El entrevistado destacó que el plantel se confirmó hace seis años, y lograron conformar “un excelente grupo humano” que cuenta con entrenador, preparador físico, entrenador de arqueros y práctica dos veces por semana.

“En Racing Club nos recibieron muy bien y nos dieron el espacio necesario o más de lo que merecíamos, y se lo retribuimos con respeto y con este logro histórico”, destacó.