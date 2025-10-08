Volcó un camión cargado de productos lácteos en cercanías de General Acha

Un camión, que transportaba productos lácteos, volcó anoche en la ruta nacional 152, a aproximadamente 25 kilómetros al oeste de General Acha. El accidente se produjo a las 23.55 horas, a la altura del kilómetro 53, y afortunadamente no hubo personas heridas.



Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional 3, el camión Mercedes Benz Axor, era conducido por un hombre de 54 años, oriundo de Moreno (provincia de Buenos Aires). El camionero viajaba en dirección este-oeste cuando, por motivos que aún se investigan, el semirremolque se desplazó hacia la banquina norte, provocando el vuelco.

El rodado transportaba una importante carga de productos lácteos de La Serenísima —entre ellos quesos, dulce de leche y levaduras—, que terminó desparramada sobre la banquina.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos voluntarios de General Acha y una ambulancia del hospital local, que trasladó al conductor para realizarle los exámenes médicos de rutina, aunque no presentaba lesiones visibles.

El camión quedó varado sobre la banquina norte, y se realizaron las actuaciones correspondientes para despejar la ruta y asegurar la carga.