miércoles 8, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Volcó un camión cargado de productos lácteos en cercanías de General Acha

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Vuelco camion lacteos rutanacional152 generalacha 8octubre2025

Un camión, que transportaba productos lácteos, volcó anoche en la ruta nacional 152, a aproximadamente 25 kilómetros al oeste de General Acha. El accidente se produjo a las 23.55 horas, a la altura del kilómetro 53, y afortunadamente no hubo personas heridas.  

Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional 3, el camión Mercedes Benz Axor, era conducido por un hombre de 54 años, oriundo de Moreno (provincia de Buenos Aires). El camionero viajaba en dirección este-oeste cuando, por motivos que aún se investigan, el semirremolque se desplazó hacia la banquina norte, provocando el vuelco.

El rodado transportaba una importante carga de productos lácteos de La Serenísima —entre ellos quesos, dulce de leche y levaduras—, que terminó desparramada sobre la banquina.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos voluntarios de General Acha y una ambulancia del hospital local, que trasladó al conductor para realizarle los exámenes médicos de rutina, aunque no presentaba lesiones visibles.

El camión quedó varado sobre la banquina norte, y se realizaron las actuaciones correspondientes para despejar la ruta y asegurar la carga.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralTecnohuose banner setiembre2025Refrigeradossantiago 6octubre1Antar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533