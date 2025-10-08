Ziliotto y di Nápoli inauguraron una estación de servicio municipal en Santa Rosa

La comuna de Santa Rosa desde este miércoles cuenta con una nueva y moderna estación de servicio municipal para abastecer de combustible a todo el parque automotor destinado a brindar servicios como transporte público, recolección de residuos y obras en las calles de la ciudad. El intendente Luciano di Nápoli se refirió a los beneficios que trae para la ciudad esta obra finalizada. También, dijo que en octubre “La Pampa se juega mucho”.

“Es un verdadero gusto inaugurar en este día maravilloso, en medio de un momento tan complejo, esta estación de servicio municipal. Representa un hecho contracultural atípico en estos tiempos, en la Argentina que estamos viviendo donde se paraliza todo, seguir inaugurando obras en beneficio de la población. Y cobra aún más importancia si tenemos en cuenta que esta obra fue financiada 100% con recursos municipales, fruto del equilibrio fiscal que logramos y que se reinvierte con inclusión en cada acción que llevamos adelante”, expresó. “Este equilibrio –continuó- nos da la autonomía financiera que nos permite seguir haciendo obras eficientes, transparentes y modernas para nuestra gente”, expresó el intendente Luciano di Nápoli, acompañado en el acto por el gobernador Sergio Ziliotto y los equipos de gestión provincial y municipal.

“Estamos viviendo tiempos muy difíciles en la Argentina. Nuestra provincia y nuestra gente atraviesan un momento durísimo con un gobierno nacional que paralizó todas las políticas estratégicas, ajusta a los sectores más vulnerables, discrimina a La Pampa y atenta contra nuestros municipios. Pero no nos vamos a resignar. Y por eso, en 20 días, La Pampa se juega mucho. Necesitamos diputadas y diputados que con la misma convicción del gobierno provincial y los intendentes representen y defiendan a nuestro pueblo, que nos acompañen en la gestión cotidiana. Que nadie se haga el distraído: la Argentina, La Pampa y los santarroseños nos jugamos demasiado”, destacó.

“DESARROLLO ARMÓNICO”

El gobernador Sergio Ziliotto dijo: “La historia siempre pone las cosas en su lugar. Gobernador de un gobierno provincial que ha interiorizado el desarrollo armónico. En tiempos donde parece que viene una onda y lamentablemente ha tenido mucho asidero. Es importante el día, la circunstancia, la inauguración, pero también una ratificación del trabajo conjunto”.

“Lo decía Luciano: esto es parte de una tan necesaria independencia económica de cada uno de los municipios, trabajamos para que sean autónomos desde todo punto de vista”, agregó.

“Quiero ratificar y valorar este hermoso paso que estamos dando para demostrar que el Estado puede ser eficiente y debe ser eficiente. Seguir invirtiendo en la ciudad de Santa Rosa”, cerró Ziliotto.

FOTOGRAFÍA CON SURTIDORES

Una vez que el intendente y el gobernador le hablaron a los presentes, se dirigieron hasta uno de los surtidores de combustible y realizaron la primera carga de combustible a una de las últimas unidades del transporte urbano de pasajeros del EMTU incorporada en la ciudad. Luego, el gobernador acompañó al intendente en la recorrida por las instalaciones, y conversaron con los trabajadores sobre la potencialidad de la nueva obra finalizada.

Con la flamante Estación de Servicio, la Municipalidad de Santa Rosa podrá comprar insumos a distribuidores mayoristas, y al no haber intermediarios, se genera ahorro y se suma eficiencia, ya que el expendio del combustible para todas las áreas municipales estará centralizado, a partir de ahora, en un mismo espacio físico.

UBICACIÓN

La nueva Estación de Servicio Municipal, que está ubicada en la intersección de las calles Ricardo Balbín y Colectividad Latinoamericana de la capital pampeana, mejora la logística, el abastecimiento y el control en el uso del combustible. Esto se traduce en mayor eficacia y disposición de los recursos públicos. Además, los vecinos de la ciudad se verán beneficiados porque este nuevo edificio mejora la organización diaria de las áreas que prestan servicios y hacen obras en los barrios.

Por otra parte, a partir de la inauguración de la estación, el municipio centraliza la carga de combustible de los camiones, móviles de mantenimiento y unidades del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU); los colectivos y camionetas del Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU) y las maquinarias y utilitarios de la Planta Municipal de Asfalto.

Así es el edificio de la Estación de Servicio Municipal. La obra, financiada íntegramente por el municipio, dispone de una infraestructura moderna que incluye tanques de almacenamiento de gran capacidad, surtidores inteligentes y un sistema de monitoreo automatizado. Así, es posible el registro de consumo de combustible y la planificación en el uso.

La estación cuenta con una estructura metálica techada de más de 22 metros de extensión y cinco metros de altura para el ingreso de camiones y equipos viales. Además, cuenta con luces LED e instalaciones eléctricas seguras. Por otro lado, cumple con las normas IRAM y AEA en relación a la seguridad, por lo que las condiciones adecuadas de trabajo están garantizadas.