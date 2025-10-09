Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert en la causa por lavado de dinero

La Justicia allana este jueves la casa y el despacho de José Luis Espert, en el marco de la investigación por los aportes de Federico «Fred» Machado, el empresario acusado de narcotráfico que la Corte Suprema dispuso su extradición.

Las medidas fueron ordenadas por el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, quien lleva adelante la causa en la que se lo investiga a Espert por presunto lavado de dinero, originada tras la denuncia del dirigente y candidato Juan Grabois días atrás.

José Luis Espert pidió que la causa de lavado de dinero pase a Comodoro Py

Espert requirió que la causa que se tramita en San Isidro, en la que fue imputado por lavado de activos por la transferencia millonaria que le hizo “Fred” Machado, pase a la justicia de Comodoro Py.

El economista también es investigado por los 36 vuelos que realizó en los aviones de Fred Machado, cuya extradición a Estados Unidos fue confirmada por la Corte Suprema.

La investigación original era más amplia, por lavado de activos en el marco de la campaña presidencial 2019, pero luego se avanzó sobre los vuelos.

Fuentes judiciales confirmaron que el juez Marcelo Martinez de Giorgi a cargo de la causa de los vuelos ya pidió “la certificación de la causa que tramita en San Isidro, para poder resolver”.

La causa de los vuelos la lleva adelante el juez Martínez de Giorgi, mientras la investigación por la transferencia de 200 mil dólares está a cargo del juez de San Isidro, Lino Mirabelli.

En esta última causa Espert fue imputado por el fiscal Federico Domínguez y el juez Mirabelli ya pidió medidas contra el diputado libertario relacionadas con sus bienes y cuentas bancarias, según trascendió de fuentes judiciales.

En este marco, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles por la noche el pedido del juez Mirabelli para realizar medidas contra Espert.

La causa de los vuelos

El juez Martínez De Giorgi avanzó en estos días en la causa por supuesto lavado de dinero en la campaña electoral para la presidencia de José Luis Espert en 2019.

Declaró esta semana como testigo, Horacio Rodríguez, accionista de la empresa «Med Aviación S.A», una de las que concesionaron naves de Fred Machado.

La causa tiene algunos años en los tribunales de Retiro. La denuncia fue presentada en abril de 2021 por el dirigente Adrián Bastianes y se focalizó en los vuelos del diputado.