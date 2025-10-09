Dictamen por mayoría para los directivos y síndicos de la Fiduciaria La Pampa Sapem

La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Acuerdos, de la Cámara de Diputados, de La Pampa, trató la propuesta del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) para designar a los directores y síndicos de la Sociedad Fiduciaria La Pampa SAPEM.

Las designaciones de Diego Ullán como Director Titular; de Marcelo Steinbauer como Director Titular; de Hernán Delsol como Síndico Titular; de Ignacio Carreño Cantera como Síndico Suplente; de Diego Ezequiel Aguirre como Director Suplente; y de Alejandro Marcos Vicente como Director Suplente, recibieron dictamen favorable por minoría, mientras que la mayoría fijará posición en el recinto.

A su vez, las designaciones de Iñaki Ansorena como Síndico Titular; y de Ana Teresa Castro como Directora Titular, recibieron dictamen favorable por la mayoría, mientras que la minoría fijará posición en el recinto.

Por último, las designaciones de Andrea Ligaluppi como Directora Titular; y de María Florencia Simonetti como Síndica Suplente, recibieron dictamen favorable por mayoría, mientras que la minoría 1 fijará posición en el recinto y la minoría 2 rechazó.

GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA

Más adelante, Celeste Rivas consultó por la gestión de la actual administración de la Fiduciaria. Ullán hizo uso de la palabra y repasó los principales avances y proyectos que lleva adelante la entidad, subrayando su papel clave en la gestión de fondos públicos orientados al desarrollo productivo, la innovación y la infraestructura provincial.

Recordó que la Fiduciaria administra actualmente diez fideicomisos y remarcó que el FOGAPAM es una herramienta central para el fortalecimiento de nuestras pymes.

«Con más de 1.500 empresas acompañadas y más de 3.300 garantías otorgadas, el fondo acumula un monto histórico superior a 106 mil millones de pesos, con una mora mínima del 0,56%. Además, cuenta con una calificación AA, la máxima posible, otorgada por una calificadora de riesgo y la Universidad Nacional de Tres de Febrero», destacó.

En materia de salud, Ullán informó que la Fiduciaria asumió la gestión del Centro Radiocológico ubicado en el predio del Hospital Favaloro, cuya puesta en marcha permitirá contar con equipamiento de última generación y personal especializado antes de fin de año. También destacó el rol del Fideicomiso de Logística Hospitalaria, que posibilitó la plena operatividad del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro, con siete quirófanos en funcionamiento y capacidad para intervenciones de alta complejidad que antes requerían derivaciones fuera de la provincia.

Asimismo, mencionó el Fideicomiso del Autódromo Provincia de La Pampa, que se consolida como un espacio estratégico tanto para el turismo como para la realización de grandes eventos.

Otro de los proyectos destacados es el Fideicomiso de Viviendas, orientado al desarrollo de obras en la zona sureste de Santa Rosa, destinadas a la construcción de lotes con servicios y soluciones habitacionales para sectores medios.

Por último, el funcionario resaltó la reciente incorporación del Fideicomiso Bodega de Casa de Piedra, cuya infraestructura permitirá procesar la producción vitivinícola local, fortaleciendo la identidad y competitividad del vino pampeano. «Con esta bodega buscamos que la producción que hoy se envía fuera de la provincia pueda elaborarse en origen, agregando valor y generando empleo», explicó.

«La Fiduciaria ha demostrado ser una herramienta ágil, transparente y eficiente al servicio del desarrollo provincial. Sus proyectos impactan directamente en la salud, la producción y la vivienda, pilares fundamentales del crecimiento pampeano», concluyó Ullán.