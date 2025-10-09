jueves 9, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Inscriben para cubrir cargo de Director de PEU para la localidad de Perú

Educacion docente vozporvos computadora 13junio2024

Las inscripciones se reciben desde el miércoles 7 y por el término de tres días hábiles, en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y Primaria : [email protected] 

La Dirección General de Personal Docente, informó que la convocatoria refiere al cargo de Director de Personal Único para la localidad de Perú correspondiente al Nivel Inicial y Primario. 

Las personas interesadas podrán presentar su inscripción a través del correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Nivel Inicial y Primario.

