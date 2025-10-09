Inscriben para cubrir cargo de Director de PEU para la localidad de Perú

Las inscripciones se reciben desde el miércoles 7 y por el término de tres días hábiles, en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y Primaria : [email protected]

La Dirección General de Personal Docente, informó que la convocatoria refiere al cargo de Director de Personal Único para la localidad de Perú correspondiente al Nivel Inicial y Primario.

Las personas interesadas podrán presentar su inscripción a través del correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Nivel Inicial y Primario.