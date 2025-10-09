Los tuits racistas y clasistas de Karen Reichardt, la candidata de La Libertad Avanza

En medio de la polémica salida de José Luis Espert de la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, reflotaron en las últimas horas una serie de tuits de Karen Reichardt, quien encabeza en su lugar, que generaron un fuerte repudio.

Los mensajes, publicados entre 2015 y 2018, incluyen insultos racistas, clasistas y despectivos hacia el público de Boca Juniors.

El penoso comentario de la candidata de La Libertad Avanza contra Messi

Las capturas de pantalla de la cuenta de Reichardt (@KarenReichardt1), que en aquel entonces ejercía como periodista deportiva, muestran un patrón de expresiones ofensivas que ahora cobran relevancia en su rol de candidata política.

Insultos racistas y clasistas

Entre los mensajes que circularon, algunos de los más cuestionados son:

-“Así son ellos ! Los asesinos piensan así ! Defienden a los negros de mierda ! País del@orto”

-«Que villero sos boca!!!»

-“Negros que no saben jugar siempre igual ! Que River no entre en la pelea”

-«Bloquear a estos negros es un placer!! Beso

-“Y hay algunos tan negros grasas que no pueden poner una Foto de lo feo que son y truchossss que se le va hacer …”