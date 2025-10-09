Presupuesto 2026: La eliminación de Zona Fría afectaría a más de 136.000 hogares de La Pampa

La directora general de Defensa del Consumidor de La Pampa, Florencia Rabario, participó de la última reunión informativa convocada por la Comisión de Derechos de los Consumidores, Usuarios y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación.

La reunión tuvo por objeto debatir sobre la eliminación de la ampliación del régimen de Zona Fría prevista en los artículos 71 y 72 del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional. Esta medida, de prosperar, afectaría a más de 4 millones de usuarios del gas residencial por redes, que están alcanzadas por los beneficios previstos en esa normativa, la Ley 27.637 y sus modificatorias.

IMPACTO EN LA PAMPA

En La Pampa, se calcula en más de 136.000 hogares. Según destacó la funcionaria pampeana “el acceso a las fuentes de energía y al gas residencial en particular resultan, sin ningún lugar a dudas, condición necesaria para el ejercicio de los derechos a la calidad de vida, a la salud y especialmente a la dignidad humana, entre otros. Justamente, el acceso a estos servicios públicos esenciales debe ser universal y progresivo”.

El fondo no depende de recursos estatales directos, sino que todos los usuarios de gas natural por redes, pagan un recargo adicional en sus facturas para alimentar el esquema de descuentos.

La Ley actual otorga un descuento general del 30% en el valor del gas para hogares incluidos en zonas frías, que sube al 50% para quienes tienen planes sociales o forman parte de instituciones de bien público.