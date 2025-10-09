jueves 9, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Zayn Malik y Louis Tomlinson protagonizarán un documental de viajes para Netflix

Los ex One Direction, Zayn Malik y Louis Tomlinson, vuelven a unirse para protagonizar un nuevo proyecto para la plataforma Netflix. Los cantantes no habían trabajado juntos desde la abrupta separación de la banda británica en el año 2016. 

En las últimas horas, comenzó a circular el primer póster oficial del documental de viajes estilo roadtrip que tiene a los ex 1D como protagonistas, generando expectativa y nostalgia entre los fanáticos de la boyband.

Las imágenes de Malik y Tomlinson paseando por distintas locaciones fueron difundidas en redes sociales por los propios fanáticos, quienes se sorprendieron al verlos juntos después de tantos años. 

Según informó The Hollywood Reporter, el proyecto tendrá la dirección de Nicola Marsh, quien promete mostrar a Zayn y Louis como nunca antes, teniendo charlas sentimentales a bordo de un auto que se moverá por las rutas de Estados Unidos.

Acompañados de paisajes y lugares nuevos, los artistas hablarán a corazón abierto sobre sus carreras en solitario y su vida después de One Direction. 

Otro de los tópicos que se tocaran en el formato será la inesperada y trágica muerte de su ex colega Liam Payne, quien falleció al caer desde un balcón del tercer piso del hotel Casa Sur en Palermo durante su estadía en Argentina. 

