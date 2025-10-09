Ziliotto anunció la licitación de la pavimentación, obras de saneamiento y semaforización en Toay

La licitación se realizará el martes 28 de octubre y las obras comenzarán en el ejercicio 2026. El proyecto contempla la pavimentación de calles, obras de saneamiento, un nuevo sistema de semaforización y mejoras hidráulicas.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) licitará la obra de rehabilitación y pavimentación urbana en la ciudad de Toay con un presupuesto oficial de $ 4.274.300.000 y un plazo de ejecución de 24 meses.



Los trabajos, que comenzarán a ejecutarse en el ejercicio 2026, comprenden la pavimentación de cuadras nuevas y la repavimentación de calles existentes, además de obras de agua y cloaca, la construcción de un canal de hormigón armado sobre la Ruta Provincial N° 14 y el empalme con semaforización entre la Avenida Presidente Juan Domingo Perón y la Ruta Provincial N° 9.



La iniciativa se enmarca en el plan de inversiones viales anunciado por el gobernador Sergio Ziliotto, orientado a mejorar la conectividad, la seguridad y la calidad de vida urbana en distintas localidades de la provincia.



INFRAESTRUCTURA URBANA

El proyecto tiene como objetivo mejorar la transitabilidad y el escurrimiento pluvial en sectores críticos de Toay, donde actualmente el sistema de drenaje trabaja al límite de su capacidad.



La construcción de un canal de hormigón armado en el acceso por la Ruta Provincial N° 14 permitirá conducir los excedentes pluviales y optimizar el drenaje en la zona sur y oeste de la ciudad.



Asimismo, se prevé la ejecución de nuevas redes de agua potable y cloaca en las cuadras que aún no cuentan con estos servicios básicos, garantizando un desarrollo urbano más ordenado y equitativo.



MÁS SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN URBANA

La obra también incluye la canalización y semaforización del empalme entre la Avenida Presidente Juan Domingo Perón y la Ruta Provincial N° 9, una intersección de alta densidad vehicular donde se busca mejorar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito.

Los trabajos contemplan la preparación de subrasante, fresado, construcción de cordones y badenes, aplicación de riegos de imprimación y liga, y la posterior colocación de una carpeta asfáltica en caliente de 4 centímetros de espesor.



El gobernador Sergio Ziliotto destacó que este tipo de obras “tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las y los pampeanos, porque mejoran la movilidad, previenen anegamientos y garantizan servicios básicos esenciales”.



La inversión provincial en infraestructura urbana, señaló, forma parte de una política sostenida de “planificación y desarrollo territorial que prioriza el crecimiento equilibrado de todas las localidades”.