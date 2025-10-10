viernes 10, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Cineasta pampeana fue premiada en Bariloche

Staudingersilvana cineasta pampeana 9octubre2025

La cineasta pampeana Silvana Staudinger fue reconocida por su cortometraje “Pas un nuage au-dessus de la mer” con el Premio Maga al Margen en la 13º edición del Festival Audiovisual Bariloche (FAB). Este cortometraje inició su recorrido en la Selección Oficial del Festival Nacional de Cine de General Pico.

“El Premio Maga al Margen distingue obras con una mirada singular y promueve su difusión en otros festivales, algo que valoro mucho en este camino de la película”, dijo la realizadora en declaraciones al diario La Arena.

“Durante el festival participé de encuentros con otras realizadoras, Film Commissions y espacios de gestión audiovisual de distintas provincias, y distintos agentes de la industria, una gran oportunidad para generar vínculos y representar a La Pampa”, contó.

“Fui la única pampeana en competencia, algo que me alegra pero también me hace pensar en lo importante que es que La Pampa tenga cada vez más presencia en estos espacios y que compartamos nuestras miradas y relatos en el cine nacional”, sostuvo la artista, quien desde hace años trabaja para la cultura de nuestra provincia.

