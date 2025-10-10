Expo Castex 2025: Habilitaron la muestra y el público ya recorre los stands de expositores

Más de 250 expositores, charlas técnicas y espectáculos artísticos serán las atracciones de la XVI edición de Expo Castex, desde el viernes 10 al domingo 12, en el predio del Club Estudiantil de Eduardo Castex. La entrada tendrá un costo de $ 6.000 para los mayores y $ 5.000 para jubilados y socios; mientras que el abono para las tres jornadas costará $ 10.000, y no incluye el acceso a la peña de la jornada inaugural.

El dirigente Lucas Bruno destacó que la muestra industrial, comercial, ganadera y comercial durante “estos años se consolidó como un punto de encuentro, intercambio y crecimiento”, donde “se reúnen los productores, instituciones, comercios, artesanos, emprendedores y la familia, mostrando lo que cada uno hace y lo que en conjunto podemos hacer”.

ACTIVIDADES

Durante el desarrollo de la Expo Castex habrá charlas técnicas y capacitaciones para productores y estudiantes, espacios de artesanías y productos regionales, y también espectáculos artísticos, actividades recreativas y culturales.

Las actividades comenzaron el martes 7 con una charla técnica, mientras que el miércoles 8 se desarrolló una jornada para Jóvenes Rurales “Innovación y emprendimiento en el agro”, organizada por el ministerio de la Producción. Anoche disertó el reconocido profesional Andrés Costamagna sobre “El campo después de las elecciones. Como nos preparamos el día después”, con la organización de la Asociación Agropecuaria de Eduardo Castex.

Hoy, a las 20 horas, será la tradicional charla que organiza Veterinaria Saguaype de Carlos y Matías Sciarreta, donde en esta ocasión se abordará la temática «Plan Sanitario Inteligente» con la exposición del médico veterinario Julián Filipelli del servicio técnico del Centro Diagnostico Veterinarios SA.

CRONOGRAMA

Este viernes 10, a las 8 horas, será el ingreso y admisión de animales y también el concurso de dibujo y pintura de los estudiantes castenses. Y a las 15 horas, será el corte de cintas y posteriormente la jura de Angus.

Por la noche, se desarrollará el Festival de Peñas, con la presentación de los ballets Piuquén, Tusuy Pampa y Guarda Pampa, y los shows de Emanuel Sosa, Sangre y Raíz, Joaquín Chiavarino y Alexis Díaz, y el cierre será con DJ Matías Trapaglia.

El sábado 11 estará el Planetario móvil y al mediodía habrá un asado campestre. A las 16 horas será la inauguración oficial y por la noche se realizará “La Noche de Peñas” con la actuación de las agrupaciones Raíces Pampeanas y Renacer, y los espectáculos que brindarán Saúl Godoy, Damián Fernández, Thiago Baronio e Ignacio Mastroiacovo.

El domingo 12 las actividades comenzarán con la participación de 14 parejas en la subsede Eduardo Castex de la Fiesta nacional del Asador Criollo, de las cuales 4 binomios serán castense. Al mediodía, será el almuerzo y show, y la entrega de premios a los asadores.

Por la tarde, se realizará el remate de reproductores bovinos, ovinos y caprinos. Y el cierre, desde las 19 horas, con la actuación de los talleres de danzas municipales y los cuerpos de bailes Piuquén, Raíces Pampeanas, Tusuy Pampa y Renacer, y posteriormente actuarán las bandas Fusión Pampa, La Huella y La Chispa.