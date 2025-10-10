viernes 10, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

La Facultad de Agronomía recibió un ANR para realizar raleos en Bajo Verde

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Gonzalezfernanda molaslia convenio facultad agronomia 9octubre2025

La ministra de la Producción, Fernanda González, y la decana de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, Lía Molas, firmaron un convenio por un Aporte No Reembolsable (ANR) enmarcado en la Ley Nacional de Bosques, que gestionó la Dirección General de Recursos Naturales de La Pampa.

El director de Recursos Naturales, Carlos Bonnemezón destacó la importancia del establecimiento rural Bajo Verde de la Facultad de Agronomía. “Se realizaron diferentes intervenciones al bosque, rolados, raleos mecánicos con topadora, raleos manuales, triturados forestales y la combinación entre estas técnicas”, detalló.

“A partir del  2016  con los fondos provenientes de la Ley Nacional de Bosques se efectuaron los trabajos, con el objetivo de analizar los diferentes tratamientos teniendo en cuenta los factores ambientales, productivos y económicos”, agregó.

Facultad agronomia bajoverde aerea 9octubre2025

El funcionario provincial indicó que el predio “resulta importante como lugar de referencia para los alumnos de la carrera poder observar in situ los trabajos realizados y que sirvan como aporte para su trayecto formativo”.

RALEOS

La decana Lía Molas comentó sobre el destino del aporte que tendrá como fin “hacer una intervención en el bosque, concretamente un raleo con topadora, en un predio de 40 hectáreas, lo que permitirá hacer más aprovechable el caldenal”. 

“Es muy significativo para nosotros, porque por un lado permitirá hacer más aprovechable el caldenal, y por otro mostrar tanto a nuestros estudiantes como a productores, el manejo que se realiza a través de estas prácticas y por ende la utilidad de estas intervenciones”, detacó.

Desde el Ministerio de la Producción constantemente se trabaja con las diferentes instituciones científico – técnicas y particularmente con la Facultad de Agronomía por intermedio de programas de vinculación.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 6octubre1Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Tecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025
Cospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguro banner setiembre2025 lateral