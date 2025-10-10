La UNLP tiene el primer tomógrafo computado veterinario en una universidad pública del país

El Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) incorporó un equipo de tomografía computada de alta complejidad. Se trata del único equipo de estas características instalado en una universidad nacional pública, lo que constituye un hito institucional.

Desde la UNLP destacaron que esta tecnología representa un avance significativo en diagnóstico por imágenes veterinario, ya que permitirá optimizar el abordaje clínico de casos neurológicos, oncológicos, traumatológicos y de otras especialidades, así como también enriquecer la formación de estudiantes de grado y posgrado y fomentar el desarrollo de investigaciones científicas en el área.

La adquisición del equipo fue posible gracias a un convenio de cooperación celebrado entre la Unidad Académica, la Cátedra de Métodos Complementarios de Diagnóstico y Daniel Farfallini, referente de la empresa especializada en diagnóstico por imágenes en veterinaria RMVet, informaron desde la casa de altos estudios.

La puesta en funcionamiento del tomógrafo se enmarca en una estrategia de la Cátedra de Métodos Complementarios de Diagnóstico para la modernización y fortalecimiento de las capacidades diagnósticas del Hospital. No obstante, aclararon que su uso estará abierto a todos los profesionales del ámbito privado que lo requieran, ya que no estará restringido al ámbito académico exclusivamente, beneficiando así a profesionales y pacientes de la región.