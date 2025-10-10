Le pegaba a su novia en la vía pública y lo detuvieron en Santa Rosa

Un sector del centro de Santa Rosa fue escenario -este viernes- de un episodio de violencia de género que provocó el enojo de los vecinos y la intervención policial.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana frente a una cerrajería, sobre la calle 9 de Julio entre González y Cervantes de Santa Rosa, publicó el diario La Arena.

En ese momento, un chico de 17 años golpeaba a su novia de 18 en la vereda y se negaba retirarse del lugar.

Tras la denuncia de los vecinos, los agentes de la Seccional Tercera, y de la Unidad Funcional de Género, se acercaron al lugar y demoraron al agresor mientras recibía todo tipo de insultos de los vecinos que veían la situación.

«Según la denuncia, la víctima sufrió insultos, amenazas y denigraciones durante la relación. En el incidente más reciente, de esta mañana, el denunciado agredió físicamente a la víctima y se negó a retirarse del domicilio, lo que requirió la intervención de la policía. La víctima fue examinada por personal médico y el denunciado fue trasladado y entregado a su progenitora. Se inició una causa judicial y se impuso una restricción de acercamiento», indicaron desde las fuerzas de seguridad.