Lo nuevo de Netflix es furor: de qué trata la nueva serie basada en una historia real

La serie «Monstruo: La historia de Ed Gein» es la tercera temporada de la serie antológica de crímenes reales creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, que anteriormente cubrió los casos de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez, y que actualmente está entre las más vistas de Netflix.

La temporada ya está disponible en Netflix y se adentra en el true crime y el horror psicológico.

Esta temporada se centra en la vida y los crímenes de Ed Gein, también conocido como el «Carnicero de Plainfield», uno de los asesinos y profanadores de tumbas más infames de la historia criminal estadounidense.

Cómo es «Monstruo: La historia de Ed Gein»

La serie de 8 episodios explora el oscuro viaje de Gein, desde su infancia marcada por el aislamiento y una obsesión patológica con su madre, Augusta Gein, hasta el descubrimiento de sus atroces actos en 1957, cuando la policía encontró en su granja una «casa de los horrores» con objetos hechos de restos humanos.

La trama profundiza en:

-La Psicosis y el Aislamiento: Cómo Gein, un campesino solitario y aparentemente inofensivo tras la muerte de su madre, desciende a la locura y desarrolla una fijación enfermiza por los cadáveres.

-La Influencia Cultural: La serie también examina cómo los crímenes de Ed Gein no solo impactaron a su comunidad, sino que sirvieron de inspiración para figuras icónicas del cine de terror, como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La matanza de Texas y Buffalo Bill en El silencio de los corderos.

Reparto Principal:

El reparto cuenta con destacados actores que dan vida a los personajes centrales de esta macabra historia:

-Charlie Hunnam como Ed Gein.

-Laurie Metcalf como Augusta Gein, su madre.

-Suzanna Son como Adeline Watkins (un personaje ficticio que funciona como recurso dramático).

-También aparecen personajes históricos relacionados con el impacto cultural de Gein, como Tom Hollander interpretando al director de cine Alfred Hitchcock y Joey Pollari como el actor Anthony Perkins.