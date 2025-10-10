Pampeanos premiados en la Feria Nacional de Ciencias 2025

El Colegio Santa Inés de General Pico fue premiado en la Feria Nacional de Ciencias que se desarrolló en Posadas (Misiones), con un proyecto denominado “No tengo color piel, ¿Quién me presta?”, que ya fuera destacado en la instancia provincial. El proyecto lo desarrollaron alumnos de tercer grado en conjunto con la docente Carina Sappa, y que destacado en el Eje Arte en la Feria de Posadas.

La docente contó que el proyecto surgió en el aula, a partir del uso del “lápiz color piel” que usan para pintar cualquier parte del cuerpo humano. A partir de un trabajo de observación entre los estudiantes y los docentes, “desde la escuela, desde el exterior, desde la tele y las revistas” pudieron “reconocer que no todas las pieles no son iguales y que se pueden usar una importante cantidad de colores”.

El proyecto avanzó primero a la Feria Provincial y luego, fue una de las cuatro propuestas piquenses seleccionadas para ser parte de la instancia nacional. Ayer, se convirtió en uno de los ganadores, para orgullo del colegio piquense.

La Feria Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología, que se llevó a cabo en la provincia de Misiones convocó a delegaciones escolares de los diferentes niveles, de las distintas provincias argentinas.

Proyectos.

La Feria se llevó a cabo en el Instituto del Deporte de Misiones en Posadas, y correspondió al Eje Arte. Los niños y niñas de todo el país, expusieron durante tres jornadas y compartieron sus experiencias y sus innovadores proyectos.

Esta instancia nacional contó con la organización del Ministerio de Educación de Misiones a través de la Subsecretaría de Educación y el Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnologías (Pronacyt); junto al Ministerio de Capital Humano de Nación, con el acompañamiento de la Academia Nacional de Bellas Artes.

El cierre y la jornada de premiación se llevó a cabo en el Auditorio de Instituto Montoya, donde reconocieron a cada uno de los proyectos. Además del proyecto piquense, el jurado distinguió a los siguientes trabajos, por su originalidad, profundidad conceptual y compromiso pedagógico: “Desde Tu Mirada”, Jardín de Infantes 93, de Santiago Del Estero; “El balde de milagro: donde el arte hacer memoria”, del Instituto Ceferino Quintiero, de La Rioja; “Taki Kakam”, de la Escuela Secundaria de Arte 2, de Catamarca; “ExpresARTE: belleza sin estereotipos”, de la EPES 78 de Formosa; y “El agua que camina”, de la Escuela Especial 14 de Misiones.