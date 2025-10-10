viernes 10, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Torneo Provincial 2025: Deportivo Winifreda y Sportivo Independiente se despidieron con un empate

Torneoprovincial deportivowinifreda formacion 10octubre2025

En un partido válido por la sexta fecha de la Zona D del Torneo Provincial 2025, Deportivo Winifreda y Sportivo Independiente cerraron su participación en esta competencia, con un empate en dos goles por bando. El cotejo se disputo el jueves a la noche.

Los goles de “El Depo” de Winifreda los anotaron Iñaki Benvenuto y Agustín Pieraligi de penal, y para los piquenses convirtieron Bautista Bartolomé y Maximiliano Garro.

Los rojos sumaron 4 puntos y los de Winifreda alcazaron 2 unidades, y quedaron eliminados. En esta Zona D, clasificaron Racing Club de Eduardo Castex (12) y El Pampero de Colonia Santa María (11) para jugar los cuartos de final, y se enfrentarán este domingo para definir el primer puesto del grupo.

MÁS PARTIDOS

La última fecha continuará este viernes, a las 18 horas, en Santa Rosa, con el partido que disputarán General Belgrano (3) y All Boys de Trenel (11) por la Zona A.

El resto de los partidos se jugará el domingo a las 16 horas.

Por la Zona A, en Miguel Cané, Juventud Regional y All Boys de Santa Rosa definirán el segundo clasificado de este grupo.

En la Zona B, todos tienen chances de clasificar a los play off. Se enfrentarán Pico FC y Unión Deportiva Campos y Unión de Miguel Riglos recibirá a Ferro de Intendente Alvear.

Por la zona C, que se definieron los clasificados. Atlético Santa Rosa venció a Alvear FC y clasificaron primero y segundo, respectivamente; mientras que Costa Brava venció a Deportivo Mac Allister, pero igualmente quedó eliminado.

