Ziliotto anunció obras de señalización horizontal en 15 rutas provinciales

El gobierno provincial licitará -el martes 28- la ejecución del señalamiento horizontal con material reflectante en 15 rutas provinciales. Con una inversión superior a los 8.700 millones de pesos, la obra busca mejorar la visibilidad y la seguridad vial en toda la red pampeana.

El gobernador Sergio Ziliotto autorizó a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a licitar la ejecución de señalamiento horizontal con material termoplástico reflectante en distintas rutas provinciales que presentan niveles bajos o nulos de reflectancia, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad en la circulación, especialmente durante la noche y condiciones climáticas adversas.



La obra cuenta con un presupuesto oficial de $8.704.427.000 y un plazo de ejecución de 24 meses. Las tareas forman parte del plan de inversiones viales por $84.000 millones, anunciado por el gobernador, que contempla obras en más de 2.400 kilómetros de rutas provinciales.



“Seguimos invirtiendo en rutas donde Nación se retiró”, expresó el mandatario al presentar el programa de obras viales durante la Exposición Rural de Santa Rosa. “Nada se invierte con la recaudación del impuesto a los combustibles, por eso desde la Provincia sostenemos con recursos propios la seguridad vial y el mantenimiento de nuestras rutas”, agregó.



MAYOR SEGURIDAD Y VISIBILIDAD

El señalamiento horizontal es una herramienta fundamental para la seguridad en la circulación vehicular, ya que guía a las y los conductores, delimita los carriles y mejora la percepción de la calzada.



Los trabajos a ejecutar incluirán la demarcación del eje de calzada y de los bordes de pavimento con material termoplástico reflectante, en color blanco o amarillo según la zona, garantizando alta visibilidad y durabilidad.



En los tramos rectos se aplicarán líneas discontinuas blancas, mientras que en curvas, cruces y sectores con baja visibilidad se utilizarán líneas continuas amarillas. Además, en los puntos donde el pavimento presente deterioro, se realizará previamente un reacondicionamiento con microaglomerado asfáltico en frío, para asegurar una correcta adherencia del material.



RUTAS INCLUIDAS EN LA OBRA

Los trabajos de señalamiento se realizarán sobre los siguientes corredores viales: Ruta Provincial 1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 14; 18; 20; 24; 34; 101 y 102.

La obra contempla además la provisión de vehículos para la movilidad del personal de inspección, y se ejecutará bajo los estándares técnicos del Pliego de Especificaciones Generales de Vialidad Nacional, el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA) y las Normas de Ensayo vigentes.



SEGURIDAD VIAL

El Gobierno provincial mantiene una política sostenida de inversión en infraestructura y seguridad vial, orientada a preservar la red existente, garantizar la conectividad entre localidades y reducir la siniestralidad.



En ese marco, Ziliotto anunció también obras de iluminación en 20 cruces de rutas provinciales, sumando una red de intervenciones preventivas y de mantenimiento en todo el territorio pampeano.



“Cada obra que mejora la seguridad vial representa cuidar la vida y el trabajo de las y los pampeanos”, afirmó el gobernador, al destacar el compromiso del Estado provincial con la infraestructura y el desarrollo productivo.