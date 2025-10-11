Calandri Victorica, con energía se expande en territorio pampeano y provincias vecinas  

Calandri Victorica – División Energías Renovables expone sus productos de energía solar, y participa –por segunda vez- de la Expo Castex 2025. Gabriel Balbi relató –en Radio DON 101.5 Mhz- que la firma tiene “muchos clientes en la zona”, y eso los motivo para regresar a la muestra castense. “Hace un año que los productos solares son más accesibles”, destacó, y ejemplificó: “el molino es mucho más caro que instalar una bomba de agua, y nosotros llegamos al campo a las 6.30 horas, colocamos una bomba de 5 Hp a 150 metros y al mediodía está funcionando con aprovechamiento de los paneles solares”.

La firma fue fundada con 1945 por Esteban Balbi, en “el primer pueblo de La Pampa”, relató con orgullo su nieto Gabriel. Y se dedicó a los ramos generales, hasta que hace 11 años se incorporó la división Energías Renovables, que alcanzó un “crecimiento abrupto” en la región y también se expandió a otras provincias.

“Desde 2022 salimos a hacer instalaciones en Santa Fe, donde el año pasado regresamos, y también comenzamos a comercializar nuestros productos en provincia de Buenos Aires, sur de San Luis, sur de Mendoza y parte de Córdoba”, narró Balbi.

COLOCACIÓN Y POST VENTA

En la Expo Castex “exponemos lo que vendemos, el servicio que brindamos, la prolijidad del trabajo que realizamos. Actualmente tenemos cuatro vehículos con doce personas capacitadas permanentemente para realizar las colocaciones donde nos requieran”, destacó Balbi.

La firma también incorporó recientemente un representante en Macachín, porque en el campo “cuando más agua necesitas no tenes viento”. “Estamos trabajando muy bien”, destacó.

Balbi destacó que la empresa fue pionera, en Victorica y en La Pampa, de inyectar energía a la red energética, e hicieron colocaciones en Trenel, General Acha y varias localidades pampeanas. Como también en el sector rural, realizó instalaciones en los predios ubicados a la vera de las ruta provincial 10, 13, 14 y 15. “Tan importante como la colocación de los equipos, es el servicio post venta”, enfatizó.

Calandri Victorica trabaja con todas las promociones de las entidades bancarias, también comercializa con el Programa Compre Pampeano, y además tiene financiación propia que se “adapta a las necesidades y propuestas de los clientes”.