Choque de motos y fuga en Castex: Los conductores fueron hospitalizados

Dos motocicletas protagonizaron un choque en el cruce de Avenida Independencia y calle Jujuy, y los conductores tuvieron que ser asistidos en el Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex, donde los facultativos diagnosticaron que no sufrieron lesiones de gravedad.

El accidente se produjo el viernes aproximadamente a las 20 horas. La policía fue alertada por un llamado telefónico, y cuando arribó el personal policial, constató que se encontraba una motocicleta Honda Tornado 250 c.c, sin chapa patente, conducida por un joven local, que transmitió que circulaba por Avenida Independencia en sentido oeste – este, y fue colisionado por una motocicleta Honda Tornado 300 c.c conducido un joven, que se retiró inmediatamente del sitio del accidente.

El conductor de la moto de menor cilindrada fue trasladado al Hospital “Pablo F. Lacoste”, y la motocicleta se llevó a la comisaría local para realizar los trabajos de peritajes.

Seguidamente, desde el centro asistencial local se informó que ingresó otro paciente que también “había sufrido un accidente en motocicleta”, y posteriormente el paciente confirmó a la policía que circulaba por la calle Jujuy en dirección sur – norte, intentó cruzar Avenida Independencia y se produjo el siniestro.

En la comisaría local se inició una causa judicial caratulada “Lesiones en accidente de tránsito”, donde interviene la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex.