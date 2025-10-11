En Chile adelantaron las ofertas para recibir una ola de turismo de compras

Falabella recibió con los brazos abiertos a las 7.920 personas que, entre miércoles 8 y jueves 9, se adelantaron a cruzar a Chile por el fin de semana largo y les está ofreciendo un 2×1 en electrodomésticos por 50 dólares.

Los tempraneros inclusive pudieron asistir al último día del Cyber Monday, al cual se podía acceder desde el sitio web oficial www.cyber.cl/ para conocer las 35 categorías participantes.

Hay más potenciales clientes en espera en el paso Cristo Redentor: este viernes ya se registraron 3 horas de demora de cuyanos que se armaron de los feriados consecutivos para ir a Chile de paseo y aprovechar a retirar gratis en cualquiera de las sucursales de Los Andes, Santiago o Viña del Mar las compras que anticiparon online en la app chilena, sólo con el DNI y pago con tarjeta argentina.

La empresa de retail habilitó esta posibilidad, en medio del furor por las compras del otro lado de la cordillera.

Pero al mismo tiempo amplió las oportunidades con ofertas que van de cupones con descuentos, pasando por artículos dobles en precio especial y liquidaciones especiales en tecnología.

Cosmética, maquillaje, fragancias, decoración, juguetes, vestuario y zapatillas tienen aplicado hasta 50% de descuento en productos seleccionados.

Como ser, zapatillas Adidas y Nike desde 26.990 chilenos (28,11 dólares, es decir, AR$40.766), perfume para mujer Lancome La Vie Est Belle 150 ml 92.990 chilenos (96,86 dólares o $140.454), Smart TV TCL 50S5K 50″ Full HD QLED Google TV en 219.990 chilenos (229,16 dólares o $332.277), freidora eléctrica 5,5 litros Wurden a 39.990 chilenos (41,66 dólares o $60.401,56), por sólo citar algunos.

Tiempo para recorrer

A la vez, a quienes anticiparon compras por la web les quedó más tiempo para recorrer tiendas que venden prendas de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, perfumes y otros artículos hasta a un tercio de su precio de los vigentes en Argentina, como Ripley, París, H&M u otros comercios reconocidos por los argentinos como Sodimac (hogar), Lego (juguetes), Belsport (ropa deportiva), Rosen (ropa de cama) y Ahumada (farmacia, salud y belleza).

También es posible chequear marcas líderes de ropa y calzado como Adidas, Under Armour, Vans, Skechers, Hush Puppies, Reebok, Levi’s y Ripcurl o de tecnología como HP, LG, Lenovo, Motorola, JBL, Sony, Philips y Garmin.

Marcas globales

Hubo asimismo propuestas de ofertas y beneficios en el marco de la Cyber Week 2025 por parte de marcas, como Samsung, que incluyeron algunos de los descuentos más altos del año en sus principales categorías: smartphones, televisores y monitores.

Por ejemplo, dentro de la categoría smartphones, los mayores descuentos se concentran en los modelos 2025, en la serie Galaxy A, donde el Galaxy A26 5G de 256 GB alcanza un 36% de rebaja, seguido por el mismo modelo en su versión de 128 GB, con un 33%.

Además de las rebajas directas, la marca anunció un 10% adicional utilizando el cupón 10CYBER, válido para todas las categorías de productos, despacho gratuito en la Región Metropolitana y la posibilidad de envío sin costo a todo Chile.

El monitor 27’’ Odyssey 3D G90XF 4K 165Hz marca el descuento más alto, con un 60%, mientras que el 27’’ Odyssey G3 FHD 180Hz alcanza un 48%:

Y en el segmento de televisión, donde las grandes pulgadas lideran la preferencia de los chilenos, los descuentos alcanzan cifras históricas.

El 98’’ Crystal UHD 4K DU9000 lidera con un 66% de rebaja, y el 83’’ OLED S95F con un 56%.

“Esta Cyber Week queremos que más personas accedan a nuestra tecnología con rebajas claras y beneficios simples, priorizando los modelos y configuraciones que hoy buscan los usuarios”, señaló Ariane Mendel, gerenta de Consumer Electronics en Samsung Chile.

Advertencias

Desde Chile manifestaron que para agilizar los trámites mientras se prevén algunas demoras en alta montaña, se pueden realizar algunos trámites de forma online y así no tener tanta espera en la aduana de Los Libertadores.

Asimismo, alertaron por el ingreso de alimentos y otros productos prohibidos por Los Libertadores y recomendaron declarar de forma online antes de cruzar al vecino país.

insistieron con mantener la precaución respecto de posibles ataques a vehículos con patente argentina, por lo que se recomienda guardar los autos o camionetas en cocheras y no dejarlas al descubierto en shoppings o outlets a la hora de comprar.