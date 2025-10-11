Expo Castex 2025: Baraldi destacó las líneas crediticias vigentes para el sector agropecuario

El subsecretario de Recursos Agrarios de La Pampa, Ricardo Baraldi, destacó las medidas anunciadas por el gobernador Sergio Ziliotto para el sector agropecuario, enumerando la nueva línea crediticia para el sector ganadero, los créditos para la implementación de la caravana electrónica y los créditos para la implantación de la cosecha gruesa. “En La Pampa seguimos trabajando para los productores, a diferencia de lo que hace Nación”, destacó el funcionario de la cartera productiva en la inauguración de Expo Castex 2025.

Hoy se realizó el acto inaugural de la 16° edición de la muestra castense, donde estuvieron presentes funcionarios del funcionarios del ministerio de Producción; el senador nacional, Daniel Bensusán; la diputada nacional Varinia Marín; el legislador provincial Sergio Pregno y autoridades municipales.

Baraldi aseguró que “es una satisfacción” participar del acto inaugural de la muestra que organiza el Club Estudiantil, porque “tuve la suerte de estar en casi todas las ediciones”.

El funcionario provincial destacó que las exposiciones rurales les permiten constatar el “el esfuerzo que hacen los productores, cabañeros y empresarios”, pero también “escucharlos para llevarnos sus ideas o reflexiones para definir las políticas públicas que sirvan para el sector agropecuario”.

“LA MÁS FIERRERA”

El presidente del Club Estudiantil, Lucas Bruno, transmitió que Expo Castex refleja “el trabajo del campo, de las industrias, de las empresas, de los comercios, refleja la importancia de las instituciones intermedias y también refleja el espíritu emprendedor y la cultura de nuestra comunidad”.

El dirigente transmitió que en esta edición se demostró nuevamente “el lema que nos caracteriza, porque Expo Castex es la más fierrera de La Pampa, y recorriendo el predio se podrá observar la gran cantidad de maquinarías que se exponen en esta edición”.