Fábrica de Aberturas “Casa Beto” festeja 10 años con descuentos en la Expo Castex 2025

El stand de la fábrica de aberturas de aluminio y PVC “Casa Beto” presenta novedades y “descuentos especiales” para quienes realicen compras durante el desarrollo de la Expo Castex 2025. El titular de la firma, Iván Gebruers, destacó –en Radio DON 101.5 Mhz- que está exponiendo “principalmente la fabricación de aberturas de PVC”. “Presentamos toda la línea de aberturas corredizas y puertas rebatibles o cielo batientes”, detalló.

La firma castense adquirió –meses atrás- las maquinarias para fabricar aberturas de PVC, y sumó una alternativa a las variedades de modelos que comercializa en aluminio, con las cuales ganó importantes mercados dentro y fuera de la provincia de La Pampa.

Iván Gebruers hizo hincapié en la colocación y servicio post venta que ofrece la firma castense. “La colocación la estamos tercerizando con gente de confianza y el servicio de post venta a los clientes es permanente”, resaltó.

El entrevistado detalló que las transacciones se pueden realizar con las tarjetas de crédito del Banco de La Pampa y el Programa Compre Pampeano. Además, durante el desarrollo de la Expo Castex “habrá descuentos especiales” para quienes realicen compras en el stand ubicado en la cancha auxiliar de la institución organizadora.