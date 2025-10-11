sábado 11, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Fábrica de Aberturas “Casa Beto” festeja 10 años con descuentos en la Expo Castex 2025

Expocastex casabeto gebruersivan 10octubre2025

El stand de la fábrica de aberturas de aluminio y PVC “Casa Beto” presenta novedades y “descuentos especiales” para quienes realicen compras durante el desarrollo de la Expo Castex 2025. El titular de la firma, Iván Gebruers, destacó –en Radio DON 101.5 Mhz- que está exponiendo “principalmente la fabricación de aberturas de PVC”. “Presentamos toda la línea de aberturas corredizas y puertas rebatibles o cielo batientes”, detalló.

La firma castense adquirió –meses atrás- las maquinarias para fabricar aberturas de PVC, y sumó una alternativa a las variedades de modelos que comercializa en aluminio, con las cuales ganó importantes mercados dentro y fuera de la provincia de La Pampa.

Iván Gebruers hizo hincapié en la colocación y servicio post venta que ofrece la firma castense. “La colocación la estamos tercerizando con gente de confianza y el servicio de post venta a los clientes es permanente”, resaltó.

El entrevistado detalló que las transacciones se pueden realizar con las tarjetas de crédito del Banco de La Pampa y el Programa Compre Pampeano. Además, durante el desarrollo de la Expo Castex “habrá descuentos especiales” para quienes realicen compras en el stand ubicado en la cancha auxiliar de la institución organizadora.

