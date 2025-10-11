sábado 11, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Histórico: Las Murciélagos, con una pampeana, bicampeonas mundiales

Lasmurcielagas campeonas 11octubre2025 1

El seleccionado argentino femenino de fútbol para ciegas, con la pampeana Guillermina Corrales, se consagró campeón tras ganar 2 a 0 contra Inglaterra en la final del Mundial. De esta manera, el seleccionado celeste y blanco consiguió su segundo título en forma consecutiva, 

Las Murciélagas tuvieron un Mundial perfecto en India, donde ganaron los cuatro partidos que disputaron y no recibieron goles en contra, tarea para la cual fue clave la actuación de Corrales, firme en defensa y atenta para cortar cualquier ataque rival. La pampeana, que comenzó a jugar al fútbol en el Club La Barranca de Santa Rosa, actualmente pertenece a Las Guerreras de Córdoba, institución que aporta la base del seleccionado nacional.

En este Mundial, Argentina debutó con una goleada contundente por 5 a 0 frente a Canadá, para encaminar su clasificación en el Grupo B. Luego venció a Turquía por 1 a 0, asegurándose el pasaje anticipado a las semifinales, y en el cierre de la fase zonal superó por 1 a 0 a Japón, que venía de ganar el Grand Prix de Umekita, venciendo en la final a las albicelestes.

De esa manera, Las Murciélagas ganaron invictas su grupo y en semifinales superaron a Brasil por 1 a 0, para llegar a la gran final con cuatro triunfos, 8 goles a favor y ninguno en contra.


