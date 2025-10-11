Indignación en Castex: Iniciaron causas judiciales contra los adolescentes “rompe portones”

Un grupo de adolescentes realizó un raid vandálico en la zona norte de Eduardo Castex, donde se filmaron pateando portones. Fuentes consultadas indicaron que hasta el momento se registraron dos denuncias por Daños, y desde la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex se notificó a los padres. “Hay versiones que existirían más casos de familias damnificadas, y sería importante que radiquen las denuncias”, indicaron fuentes policiales.

Los videos se viralizaron en las redes sociales. Un grupo de jóvenes se filmaron cuando iniciaban la carrera para patear portones de viviendas, y en algunos casos provocaron daños importantes en las aberturas.

“Anoche en horas de la madrugada estos par de pendejos, andaban golpeando y rompiendo puertas y portones, encima se dan el lujo de grabarse, que les parecerá gracioso?”, posteó una vecina castense, y rápidamente se propagaron los mensajes de personas que sufrieron el repudiable accionar, y otros que los observaron en la vía pública.

“Andaban con la música al palo y a los gritos a las 12 de la noche, pero no los conocí porque se tapaban la cara”, escribió otra vecina.

También, una usuaria indicó que alcanzar a escuchar que se desafiaban a patear vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

“Escuche ruidos!!! Entonces los pies marcados en mi portón también es de éstos pibes?!”, expresó –molesta- otra vecina.