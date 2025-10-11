Necrológica de Eduardo Castex –  Sábado 11

Ha dejado de existir en Santa Rosa el vecino José Antonio Bravo (79 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Domingo 12, a las 12 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
sábado 11, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
