sábado 11, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Necrológica de Eduardo Castex –  Sábado 11

Ha dejado de existir  en Santa Rosa el vecino José Antonio Bravo (79 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Domingo 12, a las 12 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

