Pampa House, viviendas prefabricadas que permiten concretar «el sueño de la casa propia”

Pampa House es una pyme familiar pampeana que construye viviendas prefabricadas, combinando diseño, confort y rapidez, pero priorizando las opciones personalizadas, con entrega en tiempo récord y materiales de calidad. “Trabajamos para que el cliente pueda hacer realidad el sueño de tener la casa propia”, destacó Sofía Haberkon, en Radio DON 101.5 Mhz, en el stand instalado en Expo Castex 2025.

La firma pampeana trabaja con un sistema de doble placa denominado Wood Frame, que está compuesta por placas de fibrocemento exterior y durlock interior. “Entre ambas placas se coloca lana de vidrio y membrana hidrófuga”, explicó. Y el cielorraso es de machimbre”.

“Las casas vienen con las cañerías de agua fría y caliente y gas natural; y está colocada la caja de luz con el caño corrugado que atraviesa toda la vivienda”, explicó Haberkon.

La empresa le obsequia a los compradores el juego de baño y grifería, y también el propietario realizará la pintura y colocación de pisos. Las aberturas son de aluminio blanco.

“Además, si el cliente pretende nosotros nos encargamos de hacer la platea o la puede hacer el cliente y nosotros le entregamos el plano para que coincidan las conexiones de cañerías”, dijo la entrevistada. “Y lo mismo ocurre si pretenden, podemos hacer el revestimiento de ladrillo”, agregó.

MODELOS Y ENTREGA

“La empresa tiene planos estandarizados desde los 30 metros cuadrados hasta más de 100 metros cuadrados, pero se pueden modificar acorde a las necesidades del cliente, porque se puede incorporar cochera, quincho o galería”, dijo Haberkon.

Pampa House establece la entrega en un plazo de 45 días, y por tratarse de una “pyme familiar” posteriormente “seguimos acompañando al cliente por cualquier inquietud que surja”.

Las viviendas se comercializan con financiación, que se puede pactar en el stand en la muestra castense, o en las oficinas en Santa Rosa.