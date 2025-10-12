Expo Castex 2025: Los ganadores del concurso de asadores criollos

La pareja integrada por el asador Juan Carlos Ibarra y la fogonera Vanessa Alanís, representando a la Biblioteca Popular de Anguil, ganaron el concurso de asadores criollos de la Expo Castex 2025, y clasificaron para las fiesta nacional de Miguel Riglos del próximo año.

El segundo premio fue para Ismael Martínez y la fogonera Gladys Galván, que representaron a la Escuela Los Hornos de Santa Rosa.

El premio del Mejor Stand lo ganaron Sadi Castri y Hugo Obialero (Escuela 251 de Eduardo Castex) y el premio a la Mejor Pilcha Gaucha se lo llevaron Claudio Cuello y Leonardo Valquita (Club La Barranca de Santa Rosa).

La entrega de premios se realizó durante el almuerzo, que se sirvió en una carpa lindante al predio de los expositores.

Los organizadores destacaron que participaron 13 parejas de Eduardo Castex, Trenel, Santa Rosa, Anguil, General Pico, Winifreda, General Acha e Intendente Alvear.