Expo Castex 2025: Los stands premiados por los organizadores

Los organizadores de Expo Castex 2025 anunciaron los stands premiados en esta 16° edición de la muestra que se desarrolló –desde el viernes hasta este domingo- en Eduardo Castex.
El primer premio fue para el stand Ratatouille, y explicaron que fue una propuesta con muy buena presentación, pero además tuvo una propuesta dinámica, donde interactuaron con el público. “Fue una propuesta original y convocante”, expresaron.
El segundo premio fue para “Cerámica en tus manos” de Paula Bruno, y el tercer premio para “Colorearte” de “Tati” Domene.
Además, se entregó una mención para el stand de Luciano Weisgerber y Claudia Larreta.