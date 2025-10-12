domingo 12, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Expo Castex 2025: Los stands premiados por los organizadores

Expocastex stand ratatouille 12octubre2025

Los organizadores de Expo Castex 2025 anunciaron los stands premiados en esta 16° edición de la muestra que se desarrolló –desde el viernes hasta este domingo- en Eduardo Castex.

El primer premio fue para el stand Ratatouille, y explicaron que fue una propuesta con muy buena presentación, pero además tuvo una propuesta dinámica, donde interactuaron con el público. “Fue una propuesta original y convocante”, expresaron.

Expocastex stand brunopaula 12octubre2025

El segundo premio fue para “Cerámica en tus manos” de Paula Bruno, y el tercer premio para “Colorearte” de “Tati” Domene.

Expocastex stand domenetatiana 12octubre2025

Además, se entregó una mención para el stand de Luciano Weisgerber y Claudia Larreta.

