Expo Castex 2025: Pagaron $ 8 millones por un toro Angus

En el remate de la Expo Castex 2025 se pagaron $ 8 millones por un toro Angus Puro Controlado. En la subasta se comercializaron más de 40 toros, terneras y vaquillonas Angus. Los organizados destacaron que además de compradores pampeanos, se concretaron ventas a productos que arribaron de las provincias de San Luis y Buenos Aires

Entre los toros Angus Puros de Pedriguí, el precio máximo fue de $ 7,5 millones y el mínimo quedó en $ 4,5 millones. Los seis ejemplares comercializados alcanzaron un promedio de $ 6.250.000.

El precio máximo del remate fue para un toro Angus Puro Controlado que se vendió en $ 8 millones, y el precio mínimo de la categoría fue $ 4,6 millones, cerrando la venta de 17 ejemplares con un promedio de $ 5.676.470,58.

Entre las 19 vaquillonas Angus Puras Controladas, el precio máximo quedó en $ 4,9 millones y el mínimo fue de $ 3,1 millones, y el promedio fue de $ 3.748.421,05.