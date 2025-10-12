domingo 12, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Ferrero Tractores y Berger SC, presenta en Expo Castex 2025 los últimos avances para el sector agropecuario

Expocastex ferrerotractores 11octubre2025

La empresa castense Berger SC y Ferrero Tractores tiene uno de los stand más amplios de la Expo Castex 2025, y presenta los últimos avances tecnológicos para el sector agropecuario. “Participamos en todas las ediciones”, destacó Martín Campasso. La firma actualmente tiene centros comerciales en Eduardo Castex, Trenque Lauquen, General Villegas y Coronel Pringles.

En el stand se puede observar los tractores New Holland de 65 y 75 HP, la línea T7 y T8, las sembradoras Agrometal, los productos Comofra y fertilezadoras Ipesa.

Expocastex baraldiricardo bensusandaniel stand ferrerotractores 11octubre2025

Las maquinarias de estas empresas permiten sembrar y cosechar con confianza, porque la firma ofrece garantía, repuestos y servicio técnico cuando lo requiere el productor.

Pero, además los visitantes se pueden interiorizar sobre los pilotos automáticos Raven, que permiten lograr “altísima precisión”, y se traduce en eficiencia, ahorro y maximizar el retorno de inversión de la maquinaria.

“La tecnología es muy importante actualmente porque permite facilitar el trabajo y optimizar los recursos. Además, con controles simples y revisiones periódicas, evitás sorpresas, reducís gastos innecesarios y aprovechás cada hectárea al máximo”, destacó Campasso.

