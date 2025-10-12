La Cospec Ltda lanzó promociones y realizará un “sorteo especial” en la Expo Castex 2025

La Cospec Ltda participa en Expo Castex 2025, y lanzó una promoción de internet + Sensa TV con precios bonificados, y además entregará un número a quienes visiten el stand para que participen de un “sorteo especial” donde el ganador “no pagará un servicio especial durante un año”.

Laura Villavicencio y Lourdes Lescano relataron, en Radio DON 101.5 Mhz, las promociones que ofrece la entidad solidaria castense en Expo Castex 2025.

Contratando el servicio de internet de 50, 100 y/o 200 megas, los abonados accederán gratuitamente a la plataforma Sensa TV. “Contratando el servicio de internet se entrega la clave de acceso a la plataforma Sensa TV para que acceda a la TV por cable”, expresaron.

El servicio de internet de 100 megas tiene un costo de $ 27.300 y el abono de 200 megas está fijado en 32.000.

Las entrevistadas destacaron que quienes visites el stand recibirán un número, y se realizará un “sorteo importante” donde quien resulte ganador “no pagará un servicio especial durante un año”.