domingo 12, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

La Cospec Ltda lanzó promociones y realizará un “sorteo especial” en la Expo Castex 2025

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Expocastex cospecltda 11octubre2025

La Cospec Ltda participa en Expo Castex 2025, y lanzó una promoción de internet + Sensa TV con precios bonificados, y además entregará un número a quienes visiten el stand para que participen de un “sorteo especial” donde el ganador “no pagará un servicio especial durante un año”.

Laura Villavicencio y Lourdes Lescano relataron, en Radio DON 101.5 Mhz, las promociones que ofrece la entidad solidaria castense en Expo Castex 2025.

Contratando el servicio de internet de 50, 100 y/o 200 megas, los abonados accederán gratuitamente a la plataforma Sensa TV.  “Contratando el servicio de internet se entrega la clave de acceso a la plataforma Sensa TV para que acceda a la TV por cable”, expresaron.

El servicio de internet de 100 megas tiene un costo de $ 27.300 y el abono de 200 megas está fijado en 32.000.

Las entrevistadas destacaron que quienes visites el stand recibirán un número, y se realizará un “sorteo importante” donde quien resulte ganador “no pagará un servicio especial durante un año”.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Antar banner abril2025Refrigeradossantiago 6octubre1Tecnohuose banner setiembre2025
Sancorseguro banner setiembre2025 lateral