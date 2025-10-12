La DPV invertirá $19.000 millones en la conservación de rutas del norte pampeano

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) anunció que el jueves 30 se licitará de la obra “Conservación de rutas pavimentadas de zona norte”, con una inversión superior a los $ 19.307 millones y un plazo de ejecución de 36 meses. La iniciativa se enmarca en el plan vial anunciado por el gobernador Sergio Ziliotto, que contempla trabajos en más de 2.400 kilómetros de rutas provinciales.

El proyecto contempla tareas de bacheo generalizado, mantenimiento, rehabilitación y mejoras de seguridad vial, en distintos tramos de rutas provinciales que conforman la red pavimentada del norte pampeano.



Esta licitación se enmarca en el plan de inversiones viales por $84.000 millones anunciado por el gobernador Sergio Ziliotto durante la Exposición Rural de Santa Rosa, que incluye obras en 282 kilómetros de rutas y trabajos de conservación y señalamiento en otros 2.138 kilómetros.



“Seguimos invirtiendo en rutas donde Nación se retiró. Pedimos la transferencia de 600 kilómetros de rutas nacionales, pero seguimos sin respuesta”, sostuvo el mandatario pampeano, quien además criticó que “nada se invierte con la recaudación del impuesto a los combustibles”.



MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL

La obra tiene como finalidad garantizar la transitabilidad y extender la vida útil de las rutas provinciales, en una zona donde el deterioro de la red se ha incrementado de manera significativa.



Las tareas incluirán bacheos manuales de emergencia, reparaciones con fresadora, construcción de carpetines, perfilado y calzado de banquinas, junto con la señalización horizontal y vertical en los distintos tramos intervenidos.



Asimismo, se incorporarán mejoras de seguridad vial mediante la construcción de dársenas de giro a la izquierda e iluminación en accesos, en puntos estratégicos de la red provincial.



RUTAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO

Los trabajos abarcarán tramos de las siguientes rutas provinciales:

RP 1: entre RP 2 – RP 4 y circunvalación de General Pico – RN 5.

RP 7: entre RN 188 – RP 2 y entre RP 102 – RN 5.

RP 9: entre RN 188 – RP 4.

RP 11: entre RP 4 – RP 102 y entre RP 102 – RP 10.

RP 13: entre RP 12 – RP 14.

RP 105: entre límite con San Luis – RP 13.

RP 101: entre RN 188 – RP 1 (General Pico).

RP 2: entre Meridiano V – RP 9.

RP 4: en distintos tramos hasta el límite con San Luis.

RP 10: entre Meridiano V – Santa Isabel.

RP 102: entre RP 7 – Luan Toro.



También se prevé la construcción de pavimento nuevo en la RP 101 entre Speluzzi y General Pico, y la ejecución de dársenas de giro en accesos en Ruta 1 a camino vecinal entre General Pico y Dorila; Ruta 1 en el acceso a Dorila; Ruta 10 en el acceso a Mauricio Mayer; Ruta 2 en el acceso a Ceballos; y Ruta 102 en los accesos a Eduardo Castex por Av. Perón y Av. de las Banderas.



POLÍTICA VIAL SOSTENIDA



El gobernador Ziliotto subrayó que el Gobierno provincial “mantiene una política sostenida de inversión en infraestructura vial”, con el propósito de mejorar la conectividad, acompañar la producción y fortalecer el arraigo.



En ese sentido, adelantó que se realizarán obras de iluminación en 20 cruces de rutas provinciales, orientadas a reforzar la seguridad y prevenir siniestros.

“Cada kilómetro de ruta que reparamos o construimos es una apuesta al futuro, a la producción y al trabajo de las y los pampeanos”, afirmó el mandatario.