domingo 12, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Liga Municipal 2025: Quetrequén ganó la Copa de Oro y ABC de Castex subcampeón de la Copa de Plata

En el estadio «El Caldén» de Quetrequén, se jugó la final de la Copa de Oro de la Liga Municipal – Zona Norte, donde el conjunto local empató –sin goles- con Vértiz y se quedó con el título 2025, dado que había vencido en el partido “de ida” por 2 a 0.

En la jornada se definieron los cuatro primeros puestos de la Copa de Oro y la Copa de Plata de la Zona Norte de la Liga Municipal 2025.

En la Copa de Oro, el tercer puesto fue para Van Praet, que derrotó 2 a 1 a Agustoni, con goles de Benjamín Carripilón –en dos ocasiones- para los ganadores, y Alfredo Baigorria había puesto en ventaja a los perdedores.

COPA DE PLATA

Recreativo Juniors de Realicó venció 2 a 1 a Asociación Barrio Calandri (ABC) de Eduardo Castex, y se quedó con el primer puesto de la Copa de Plata. El partido “de ida” había terminado empatado sin goles.

Los goles realiquenses fueron convertidos por Matías Lucero y Mauro Canale, y Gabriel Chacón descontó para los castenses.

El tercer puesto fue para Metileo, que derrotó 2 a 0 a Ceballos, con goles de Jeremías Medina y  Lautaro Balquinta –de penal-.

