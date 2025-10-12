Pampeano acusado de abuso sexual fue detenido en Mendoza

Desde la Policía de La Pampa informaron que el pasado jueves 8 de octubre, en la ciudad de Mendoza, un hombre mayor de edad fue detenido. Tenía un pedido de captura vigente emitido por la 3ra Circunscripción Judicial con asiento en General Acha (La Pampa).

La detención está vinculada a una causa por abuso sexual agravado, en la que resulta víctima una persona menor de edad, bajo investigación y supervisión del Ministerio Público Fiscal de 25 de Mayo, a cargo de la doctora Eugenia Paola Bolzán.

Según informaron a través de un comunicado, la detención ocurrió en horas de la mañana del jueves. En ese sentido, destacaron que la detención fue resultado de tareas de investigación exhaustivas, que incluyeron análisis telefónicos y tecnológicos realizados por la oficina de Análisis de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno.

Además, detallaron que se conformó un grupo de trabajo conjunto con la Unidad de Investigación de la policía de Las Heras (Mendoza), con el objetivo de localizar y detener al sospechoso. Este operativo se llevó a cabo en la vía pública, específicamente en calle Beltrán de Mendoza capital.

Detenido.

El personal policial de la Unidad Investigativa de Las Heras, bajo la supervisión del Subcomisario Marcelo Torres, y la comisión enviada desde La Pampa, encabezada por el Subcomisario Marcos Giménez y el equipo de la Brigada, trabajaron coordinadamente desde el lunes para llevar adelante esta diligencia.

Por último, informaron que la Comisión policial de pampeana, ya se encuentra en la provincia y ha restituido al detenido para el cumplimiento de lo dispuesto por la justicia local. De esta manera, Policía de La Pampa reafirma su compromiso con la justicia y la protección de la integridad de los ciudadanos, actuando con rapidez y eficacia en la lucha contra delitos de esta naturaleza.