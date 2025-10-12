Torneo Federal A: Costa Brava empató y avanzó en la Reválida

Costa Brava empató –sin goles- con Bartolomé Mitre de Posadas en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico, y logró el pasaje a la siguiente etapa de la Reválida del Torneo Federal A.

El equipo piquense consiguió el objetivo de clasificar a la próxima instancia de la Reválida del Torneo Federal “A”, en un partido trabado y con pocas emociones. El encuentro se caracterizó por ser más táctico que vistoso.

Los dos partidos de la serie terminaron empatados, y estos resultados favorecieron a los costeros, porque contaban con ventaja deportiva.