Torneo Provincial 2025: Clasificaron cuatro equipos de cada liga y quedaron definidos los play off

Concluida la etapa clasificatoria del Torneo Provincial 2025, clasificaron cuatro equipos de cada liga (Pampeana y Cultural) para los play off de los cuartos de final. Los últimos casilleros los ocuparon All Boys de Santa Rosa, Unión de Miguel Riglos y Pico FC de General Pico. Racing Club ganó en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex. LOS RESULTADOS – POSICIONES Y CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

ZONA A

All Boys de Santa Rosa venció 1-0 a Juventud Regional en Miguel Cané y quedó segundo en este grupo. El único tanto lo marcó Mariano Nagore.

En el partido adelantado, General Belgrano y All Boys de Trenel empataron 2 a 2, con anotaciones de Mateo Masín y Julián Sosa para los santarroseños, e Iñaki Isaguirre y Nicolás Bossoletti para los trenelenses.

ZONA B

Este grupo quedó definido el miércoles. Atlético Santa Rosa venció 4 a 2 a Alvear FC y se quedó con el primer puesto. Axel Pérez, Martín Abraham, Ramiro Tomás en contra de su valla y Emiliano Cocco convirtieron para los albos, e Ibrahim Miño –de penal- y Alvaro Cuello descontaron para los azules, que finalizaron en el segundo puesto.

Costa Brava de General Pico derrotó 2 a 0 a Deportivo Mac Allister, con los goles de Joaquín Arce y Juan Amieva, pero igualmente quedó eliminado.

ZONA C

Este grupo se definió este domingo. Unión de Miguel Riglos se quedó con el primer puesto, dado que derrotó 4-3 a Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear, con goles de Nicolás Sereno Lezcano, Leandro Hidalgo –de penal-, Leo Dulcich y Marcos Sanabria –de penal-, mientras que el arquero Tomás Caminos –de penal- y Agustín Sayago –en dos ocasiones- fueron los goleares alvearenses; además fueron expulsados Sanabria en el local y Sayago y Eric Rosas en el visitante.



Pico FC empató con Unión Deportiva Campos de General Acha en General Pico, y se quedó con el segundo puesto, y los achenses quedaron eliminados.

ZONA D

En el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex, Racing Club derrotó 4 a 2 a El Pampero de Colonia Santa María, logró el quinto triunfo consecutivo y se quedó en el primer puesto del grupo. Los goles albos fueron marcados por Maximiliano Pascual –en dos ocasiones-, Miqueas González –de penal- y Juan Cruz Caser, y Sebastián Aschemacher y Benjamín Lucero marcaron para los sureños.

En Winfireda, el jueves, el “Depo” y Sportivo Independiente de Pico empataron 2 a 2, con goles de Iñaki Benvenuto y Agustín Pieraligi –de penal- para los locales, y Bautista Bartolomé y Maximiliano Garro para los piquenses.

POSICIONES

–ZONA A: All Boys de Trenel), 12 puntos; All Boys de Santa Rosa, 11; Juventud Regional, 5; y General Belgrano, 4.

CLASIFICADOS: All Boys de Trenel y All Boys de Santa Rosa.

–ZONA B: Atlético Santa Rosa, 11 puntos; Alvear FC, 10; Costa Brava, 9; y Deportivo Mac Allister, 2.

CLASIFICADOS: Atlético Santa Rosa y Alvear FC.

ZONA C: Unión de Riglos, 11 puntos; Pico FC, 9; Unión Deportiva Campos, 7 ; y Ferro de Intendente Alvear, 5.

CLASIFICADOS: Unión de Miguel Riglos y Pico FBC.

ZONA D: Racing Club de Eduardo Castex, 15 puntos; El Pampero, 11; Sportivo Independiente, 4; y Deportivo Winifreda, 2.

CLASIFICADOS: Racing Club de Eduardo Castex y El Pampero de Colonia Santa María

CUARTOS DE FINAL

En los plays off de los cuartos de final se enfrentarán:

El Pampero vs All Boys de Trenel

Alvear FC vs Unión de Miguel Riglos

Pico FC vs Atlético Santa Rosa

All Boys de Santa Rosa vs Racing Club de Eduardo Castex.

Los cruces se jugarán a dos partidos, con definición por penales en caso de empate en puntos y goles al finalizar las revanchas.