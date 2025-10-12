Torneo Provincial 2025: Racing ganó en Castex y clasificó 1° en la Zona D

Racing Club venció 4 a 2 a El Pampero de Colonia Santa María en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex, por la sexta fecha de la Zona D del Torneo Provincial 2025. El equipo castense clasificó primero en este grupo, y enfrentará a All Boys de Santa Rosa en cuartos de final.

Los goles albos fueron marcados por Maximiliano Pascual -en dos ocasiones-, Miqueas González -de penal- y Juan Caser, mientras que Sebastian Aschemacher y Adrian Lucero fueron los goleadores sureños.

Racing Club dominó las acciones y ganó con justicia, tomando revancha de la derrota que sufrió en el debut frente al mismo rival en su cancha. Y ahora enfrentará a All Boys de Santa Rosa en cuartos de final, en una serie que comenzará el miércoles en la capital pampeana.