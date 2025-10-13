117 aniversario de Conhello: Inauguran un moderno Centro Cultural y construirán más casas

El intendente de Conhello, Pablo Cervellini, anunció que “en el transcurso de este mes” quedará inaugurado el nuevo Centro Cultural y la construcción de otras cuatro viviendas del Plan provincial “Mi Casa” que financia el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) y ejecutan los municipios por “administración municipal” y con mano de obra local.

Ayer cumplió 117 años la comuna ubicada en el noroeste pampeano, pero los festejos se extenderán durante el mes. La peña folclórica se postergó para el sábado 18, porque el sábado pasado se desarrolló la Expo Castex 2025. El evento se desarrollará con entrada libre y gratuita, y actuarán Bravio Folclore, La Cruzada, La Don Paulino, Laura Gómez Weiss y Fernando Pereyra.

MODERNO CENTRO CULTURAL

El jefe comunal conhellense explicó que aún no se determinó la fecha de inauguración del nuevo edificio cultural porque restan “pequeños detalles que terminaremos esta semana”. El edificio tiene una capacidad para 120 personas, y ya cuenta con las butacas e iluminación del escenario. “Estamos terminando la instalación eléctrica para sonido e iluminación, y nos restan colocar los telones y algunas cortinas”, detalló.

La obra se comenzó con aportes económicos del programa Argentina Hace que implementó el gobierno de Cristina Fernández, y el objetivo inicial fue refaccionar el antiguo Hotel de Aimaretti y Del Canto, pero el derrumbe de la construcción modificó esa planificación. “La idea comenzó hace más de 20 años. Cuando comencé en la gestión con (el ex intendente, Ángel) “Yayi” Re, él ya tenía el anteproyecto realizado, y cuando nos enteramos de este programa nacional presentamos la propuesta y comenzamos a avanzar con los primeros fondos económicos que llegaron para la parte constructiva”, recordó.

En este edifició, en la pared de acceso que tiene 20 metros de extensión por 4,80 metros de alto, recientemente se inauguró un mural que recrea la fachada del icónico Hotel de Aimaretti y Del Canto, que ejecutó la reconocida muralista cordobesa Jael Airasca. El proyecto de “Muralismo comunitario” fue financiado por la Fundación del Banco de La Pampa (BLP) y participaron prácticamente todos los vecinos, porque “pegaron alguna pincelada” desde los más pequeños hasta los adultos mayores.

VIVIENDAS Y CLUB UNIÓN

La comuna comenzó a construir cuatro nuevas viviendas del Plan provincial “Mi Casa”, que se sumarán a las 39 casas construidas que ya entregaron en cinco actos previos. “Vamos resolviendo la demanda habitacional, porque no tenemos casas para alquilar en el pueblo y las que están disponibles no son demasiados accesibles económicamente”, admitió el entrevistado.

“Afortunadamente en La Pampa tenemos un programa de viviendas que constantemente está financiado la construcción de unidades habitacionales, y no creo que esto suceda en varias provincias del país”, resaltó el jefe comunal.

El otro gran objetivo de la gestión municipal es concluir la reparación integral del edificio del Club Unión, donde ya se ejecutaron importantes y costosas obras. “Ahora que terminamos el Centro Cultural, nos abocaremos a finalizar esas obras. Nos resta terminar la instalación eléctrica, la pintura exterior y equiparlo”, narró Cervellini.

ECONOMÍA Y DEMANDA SOCIAL

Cervellini reconoció que en los últimos meses “han caído los recursos coparticipables y aumentó la demanda social”. Evaluó que las medidas del gobierno nacional “hacen cada vez más complicado dar soluciones a las problemáticas que se van generando”, porque “cayó la venta en los comercios, los servicios están cada vez más caros y los sueldos están atrasados”.